Yolanda Andrade aparece al lado de Verónica Castro y revive las versiones de una antigua relación 

Verónica Castro ha vuelto a estar en el reflector público por diversas razones, una de ellas fue porque Yolanda Andrade difundió recientemente unas fotografías con ella, lo que revivió las versiones de una supuesta relación amorosa entre ambas.

Fue a través de las historias de Instagram, en donde Andrade subió algunas imágenes y videos con la madre de Cristian Castro, aunque todavía no ha aclarado si ella tuvo la intención de publicarlas o si fue "hackeada".

La publicación de estas fotos causaron controversia debido a que hace algunos años, la anfitriona del programa "MoeJoe" había declarado que tuvo un noviazgo con Castro y que hasta se llegaron a casar, aunque tiempo después la exconductora de "Big Brother" lo negó.

En las fotos y videos recién mostrados al público, se puede ver a estas personalidades sonrientes, abrazadas y de buen humor.

Otra de las razones por las que Verónica Castro ha estado en tendencia ha sido por un distanciamiento que ha tenido con la actriz Victoria Ruffo, quien recién acaba de estrenar la telenovela "Corona de lágrimas 2".

¿Qué pasó con Victoria Ruffo?

Luego de la presentación de este melodrama Castro felicitó a su hermano José Alberto "El Güero" Castro y a Ruffo a quienes les deseó todo el éxito del mundo.

Victoria Ruffo aunque descartó que hubiera una rivalidad o enemistad entre ellas sí consideró que ha habido un alejamiento simplemente porque no han tenido la oportunidad de coincidir y señaló que es una mujer a la que admira, le hubiera gustado seguir una amistad, pero no se pudo.

"No hay ningún motivo (por el que se dio el distanciamiento) ni malo, ni bueno, o sea, únicamente que siempre pasa, los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis hijos en ‘Corona (de lágrimas)’, en 10 años hemos estado en contacto, pero tampoco diario y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos", dijo la madre de José Eduardo Derbez.

Con Verónica Castro, platicó que sí llegó a tener acercamientos en momentos importantes de su vida como lo fue la boda que tuvo con el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad.

"Estuvimos en mi despedida de soltera, estuvo en mi boda, pero finalmente cada una tiene sus cosas qué hacer, sus casas y sus motivos, entonces no podemos estar siempre juntas, yo la admiro mucho", expresó en entrevista a los medios.