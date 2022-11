Yo también me acuerdo…

Una de las máximas con las que más nos taladraba el cerebro un maestro, no de cátedra sino de vida, era del gran romano que transformó la farsa y la comedia Tito Maccio Plauto: "Donde hay ovejas, los lobos nunca están muy lejos". Me acordé de ella luego de ver un enorme espectacular que adornaba el paisaje urbano de Torreón con la frase "Yo sí me acuerdo. De las balaceras. Por favor que no vuelvan"; firmada por la organización yo-sí.

Casi nunca prestamos atención a las invitaciones o campañas de cientos de organizaciones de la sociedad civil que invitan a reflexionar sobre alguna situación en particular. Solo que en tiempos electorales surgen como por generación espontánea un sin número de intereses disfrazados de buenas intenciones, que a veces hacen que reflexionemos no sobre el mensaje, sino sobre la intención de quienes lo promueven.

Pero por si las dudas, hice un ejercicio de memoria de esa terrible época que laceró la tranquilidad de los ciudadanos de una región como la Comarca Lagunera. La violencia es un fenómeno tan complejo como absurdo. Y desafortunadamente quienes tienen la tutela de impedir que sufra mengua el imperio del derecho, son nuestras autoridades.

Yo si me acuerdo, que cuando el estridente sonido de las balaceras inició gobernaba en nuestro estado el PRI, era el oscuro sexenio de Humberto Moreira; y en el municipio estaba el gris José Ángel Pérez del PAN, quien tuvo como rimbombante meta de campaña y gobierno tener la mejor policía del norte de México, sin pensar, tal vez, que un día le desmantelarían casi toda su dirección de Seguridad Pública por vínculos con el crimen organizado.

Yo si me acuerdo, que la violencia continuó en parte del sexenio de Rubén Moreira, también del PRI, quien ratificó como asesor jurídico de su gobierno al exprocurador Jesús Torres Charles, quien dejó el cargo para enfrentar varias investigaciones del gobierno federal. Y en Torreón gobernaba Eduardo Olmos, también del PRI. Eso no significa que la violencia haya sido exclusiva de ese partido o de Coahuila, si algo ha quedado claro es que el crimen organizado violenta cualquier región independientemente del partido o el perfil que gobierne.

Pero también queda claro, que en tiempos electorales lucrar con ese tema, es ruin. Ningún esfuerzo de la sociedad civil, cuando es genuino está de más. Pero una plataforma que invite a reflexionar el voto, y relacione este ejercicio con la violencia, genera dudas, es decir, no se sabe si quieren decir que no hay que votar por el PRI porque en sus administraciones fuimos secuestrados por el miedo y la angustia. O que no hay que votar por el PAN porque en una administración de ese partido inicio en Torreón el caos.

Podríamos decir que también es una invitación para reflexionar sobre la forma de enfrentar la violencia por parte de los gobernantes de Morena, pero cuando todo empezó Morena no existía. Además, los estados más violentados son de diferentes los partidos, Guanajuato del PAN, Jalisco de Movimiento Ciudadano, Estado de México del PRI y Baja California de Morena.

Es cierto que ahora tenemos la fortuna de vivir en Coahuila, uno de los estados que ha logrado disminuir en un porcentaje admirable la violencia producida por el crimen organizado, pero después de dos sexenios de los Moreira, del PRI, queda claro que no es un logro del partido, sino de las decisiones que ha tomado el actual gobernador en coordinación con el Gobierno Federal y apoyado por las Fuerzas Armadas.

Yo si me acuerdo, que hay que estudiar las plataformas políticas de quienes buscarán gobernarnos durante seis años a partir del 2023, sus plataformas y propuestas en materia de finanzas, obra pública, educación, medio ambiente, inversión social, y todos aquellos temas fundamentales para garantizar la paz social, por supuesto también en seguridad, pero sin olvidar que el fenómeno de la violencia es impetuoso y no respeta ideologías ni colores partidistas.

Bienvenidas las iniciativas de las organizaciones que busquen cultivar la conciencia ciudadana, sin que se les olvide que no representan a la sociedad en general. Bienvenidos los cuestionamientos y llamados a la democracia participativa, sin olvidar que es un acto íntimo e inmediato. En Coahuila hay cientos de organizaciones que merecen nuestra atención y apoyo, de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de quienes defienden los derechos de la comunidad LGTBQ+, de los animalistas ante quienes me quito el sombrero, y de quienes a base de terquedad trabajan día a día por un mundo más verde y menos contaminado, todas ellas mis más sinceros respetos.

Para lo demás, siempre existe el periodismo, basta con una búsqueda sencilla en la hemeroteca de nuestro medio, para darnos cuenta de cómo empezó todo. También hay una amplia bibliografía sobre el tema, de quienes y como pactaron con el cartel del Golfo y luego con los zetas. Quienes fueron investigados y recibieron protección de gobernantes de Coahuila. Nadie quiere que esa terrible época regrese a nuestro estado, pero es precisamente por eso que no hay que permitir que se lucre con el tema.

@uyohan