Yo siempre he estado a favor de que Ejército permanezca en las calles: Riquelme

Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, manifestó que siempre ha estado a favor de que el Ejército permanezca en las calles, indicó que en la entidad ha dado resultados en la calle o en el cuartel; y detalló que han sido muy institucionales en la participación de manera coordinada con ellos.

Aseguro que Coahuila no lo necesitaría, pero si lo avala porque ve como están las entidades vecinas y le toca blindar las fronteras de la entidad con los estados vecinos, para evitar la entrada del crimen organizado.

“Y hoy Coahuila es uno de los ejemplo, a nivel nacional de que se pueden hacer las cosas de manera coordinadora y el Ejército en las calles, no nos debe de dar temor, ni tampoco tenemos que hacer políticas", refirió el funcionario estatal al preguntarle su opinión respecto a la permanencia de la milicia en las calles hasta el 2028.

De acuerdo con archivos de la Sedena filtrados por el grupo de hackers autodenominado Guacamaya

Riquelme Solís señaló que el Ejército entra en acción cuando no están las policías estatales o están infiltradas por el crimen organizado, o cuando no hay policías municipales; pues entran como primer respondientes.

"Aquí en Coahuila no, aquí en Coahuila, la mayor cantidad de detenciones se da por las policías municipales luego por las policías estatales y al final por el Ejército Mexicano; qué significa, que hay una coordinación institucional, que aunque tenga facultades el Ejército, se las tenemos por los estados donde no existen policías, donde no tiene policías o donde las policías están infiltradas por el crimen organizado", indico el Gobernador del Estado.

Estableció que en Coahuila no les ocupa el tema pues aquí el Ejército Mexicano en la calle o en el cuartel, les ha dado resultados; por lo que considero que es una muestra de lo que se puede hacer.

Y ejemplificó esto, con la participación de los tres niveles de gobierno en la Brigada de Seguridad de Piedras Negras, cercanos a la gente, brindando servicios, dando asesorías y también trabajando en materia de prevención del delito con las niña, niños y jóvenes.

“Y creo que, lo que requerimos es fortalecer la coordinación en todo el país, es realmente tener policías fuertes y capacitadas y con armamento; y sobretodo trabajar en materia de prevención del delito, ya Coahuila tiene un ritmo muy hecho, dentro de las políticas públicas. Yo creo que no debe asustarnos el tema de la ampliación o la extensión de las fuerzas armadas en las calles. No es la militarización, que quede claro, la militarización allí se dio la discusión dentro del propio congreso; esta es la extensión de las Fuerzas Armadas por necesidad propia y creo que es válido”, indico Riquelme Solis.