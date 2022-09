'Yo obtengo siempre lo que quiero', Shaarza Moriel sobre su romance con Anuel AA

En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de que el cantante Anuel AA habría engañado a su pareja, la rapera Yailin La Más Viral, y como si todo esto fuera poco, ahora salió a hablar la persona que muchos consideran "la tercera en discordia".

Estamos hablando de Shaarza Moriel, quien salió a revelar recientemente toda su verdad (o por lo menos su lado de la historia) para tratar que los medios de comunicación, y los seguidores de Yailin La Más Viral, dejen de hablar sobre ella.

Shaarza Moriel es una tiktoker de origen colombiano que se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras compartir fotografías donde se la ve posar muy acaramelada junto a Anuel AA. La joven realizó un vivo donde aclaró cuál es su vínculo con el cantante.

"Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos; sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca", aseguró Shaarza.

"Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para lo que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les diho que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él", respondió Shaarza cuando le preguntaron si ella se había "metido" en el matrimonio de Yailin La Más Vista y Anuel AA.