'Yo no me implico', dice AMLO tras inconformidad en Coahuila y descarta ruptura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó una ruptura de Morena en Coahuila tras la inconformidad del subsecretario Ricardo Mejía Berdeja por la elección del senador Armando Guadiana Tijerina como Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; sin embargo, dejó en claro que no se implica en estos asuntos y expresó su respaldo al método de selección por encuestas.

"Yo estoy completamente de acuerdo con ese método y creo que el que participa en una encuesta, tiene que aceptar el resultado", dijo el mandatario federal tras la inconformidad manifestada.

Y expresó su respaldo al método de selección de un Coordinador o eventual candidato mediante encuesta, pues consideró que con este método "no le ha ido mal a Morena, quiere decir que la gente no se equivoca o se equivoca menos".

"Hay que tenerle confianza a los ciudadanos", pidió el presidente.

Además, preguntando sobre si llamaría al subsecretario Mejía Berdeja a reconocer los resultados y la elección de Guardiana Tijerina, AMLO señaló que "cada quien es responsable de sus hechos. Yo no me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino, porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador".

Finalmente, el mandatario mexicano descartó una ruptura de Morena en Coahuila, señalando también que los opositores "no tienen programa ni dirigentes".

"No, no, no, no. El bloque opositor no tiene ni programa ni dirigentes, no tienen lo mero principal, no tienen pueblo", dijo el presidente.