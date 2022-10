'Yo me despido', Dimas Maciel anuncia su retiro de la música

La Feria de Torreón, en su edición 2022, se renovó por completo, algo que se reflejó día a día, pues miles de laguneros y personas el todo el país asistieron.

La feria tenía que cerrar con broche de oro este dos de octubre, motivo por el que se necesitaba un gran espectáculo y qué mejor que quedara a cargo de Chicos de Barrio.

Dimas Maciel y sus compañeros se presentarán hoy en el Foro de las Estrellas con un gran espectáculo, según comentó él a El Siglo de Torreón.

También figurarán Liberato y Banda Toro Viejo.

"Estamos agradecidos de que nos hayan invitado a este gran cierre de la Feria de Torreón, que se renovó por completo; invitamos a toda la gente a que vaya y se divierta este domingo en la feria".

(FOTO: ARCHIVO)

El cantante explicó que ha sido muy buen año para Chicos de Barrio, ya que no han parado de trabajar.

"Tenemos una gira muy extensa por México y Estados Unidos. Tenemos agenda llena. Estamos trabajando entre semana y los fines de semana.

"Hemos andado en todo Coahuila, Aguascalientes, Estado de México, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Puebla y en EUA, andaremos por Texas, Chicago, Florida, Atlanta, Carolina del Sur y Carolina del Norte; gracias a Dios tenemos mucho trabajo", explicó.Bastante entusiasmado, Dimas Maciel compartió que en estos días Chicos de Barrio han dado a conocer sorpresas musicales.

"Estamos relanzando un tema en redes sociales. Se trata de Antología de caricias, pero versión banda, con la Conquistadora Banda de Ciudad Juárez y además grabamos el nuevo video de Chicos de Barrio que se llama Ya acabó, es una colaboración con el grupo norteño banda, MasD1.

"Nos sentidos muy afortunados por todo lo que nos está ocurriendo; de igual manera viene una colaboración con Iván Tavares, hijo de Juan Tavares, es una colaboración que se llama ¿Quién me ha robado el corazón?; vienen más colaboraciones, estén pendientes y en verdad que les doy las gracias a los fans por apoyarnos siempre; nos sentimos muy afortunados", relató.

(FOTO: ARCHIVO)

Por otro lado, Dimas Maciel dio a conocer que muy pronto se retirará de la música, ya que desea dedicarse más a su familia y abrir una iglesia cristiana que, "en verdad, ayude a la gente".

"Yo me despido. Vienen dos chavos nuevos a formar parte de Chicos de Barrio. En junio de 2025 yo me retiro de la música, pero voy a seguir de una forma indirecta participando con el grupo; la gira de despedida comenzará el año que entra.

"Me siento un poco cansado, pero satisfecho. No quiero aferrarme a esta carrera y que ello me afecte mi salud. La carrera me ha dado muchas alegrías y pocos sin sabores. Considero que puse un granito de arena para que la cumbia lagunera sonara en todo el mundo", puntualizó.