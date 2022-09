Yo me calenté: Gustavo Adolfo Infante pide perdón en vivo a sus compañeras de Sale el Sol

Luego de que el conductor de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, peleó con sus compañeras de programa, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado al aire, al punto en que amenazó con renunciar, este viernes pidió perdón en vivo.

Todo ocurrió luego de que Infante señaló que las otras conductoras querían desacreditarlo, pero ellas argumentaron que solamente opinaron distinto a él.

"Ya me cayeron mal de que siempre estén desacreditando mi trabajo", les dijo Gustavo Adolfo.

Ante todo esto, Ana María Alvarado le contestó que no era la manera de reclamar. "No es la manera, no se hace al aire".

"Entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quiten este programa a mí porque yo no puedo estar aquí con Joanna", contestó Infante.

El tema por el que discutieron fue la polémica de Sergio Mayer con Natalia Súbtil, madre de su nieta con Sergio Mayer Mori.

"Hubo discrepancia de opiniones, y yo me calenté, cosa que debió haber sido en privado, que debió haber sido en una oficina, que debió haber sido ante la productora de este programa, o ante Bere, nuestra coordinadora de espectáculos. No frente a ustedes", dijo Infante.

"El espíritu de Imagen Televisión, es el del compañerismo, el del respeto y yo tengo, pues, muchos años trabajando en esta empresa. Lo conozco bien. Y si el día de ayer, bueno no, ayer me exalté con Ana María Alvarado y con Joanna Vega-Biestro, discúlpenme por favor, porque voy a seguir trabajando, porque somos gente que tenemos muchos años en los medios. No en todos los trabajos tenemos que ser herma nos y llevarnos bien, pero si tenemos que llevarnos con respeto y profesionalismo"; añadió.

"El día de ayer hubo una exasperación de mi parte, soy un ser humano y me enojo también, y me molesto en ocasiones. Pero en aras de la audiencia, del programa y del respeto a ustedes compañeras, no volverá a ocurrir", finalizó el periodista.

Por su parte, Ana María Alvarado señaló que: "Primero una disculpa al público, las cosas, la verdad que se salieron de control, no supimos hacia donde iban. Yo trataba solamente de calmar la situación, para qué... No dar ese espectáculo ante el público, que la pantalla hay que respetarla, al público más. Y como dice Gus, de ahora en adelante trabajaremos con respeto, aunque tengamos diversidad de opiniones, no todos opinamos igual. Yo creo que es el chiste de Pájaros en el Alambre y de cualquier programa de espectáculos, que cada quien tenga una opinión propia, diferente al de enfrente".

Mientras que Joanna dijo: "Para nosotros sería muy fácil aparecer como si nada hubiera pasado, pero sí, sí pasó. Pasó al aire, fue un momento sumamente lamentable, el cual la audiencia no tendría que haberlo presenciado. Si alguien merece respeto es la persona que prende la televisión y nos acompaña todas las mañanas. Creo que también fue un momento en el que todos tenemos que aprender a decir: 'no a la violencia'. Tenemos que ser muy conscientes, pero también ver lo positivo, y es la discusión que se genera en redes sociales, que es justamente eso. Te agradecemos la disculpa, finalmente uno sigue aprendiendo, uno sigue reconociendo el respeto hacia la opinión de alguien más. No significa que no esté contigo. El que alguien opine diferente a ti, no significa que esté faltando al respeto".