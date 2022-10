Yo estoy llena de amor en mi corazón: Yuri responde a sus detractores de la comunidad LGBTIQ+

En los últimos meses, la cantante veracruzana Yuri se ha visto en medio de la polémica debido a los comentarios que ha hecho en varios de sus conciertos y entrevistas; uno de los más recordados fue cuando aseguró que tras enterarse de que una de sus parejas era homosexual, se había practicado diferentes estudios, pues tenía miedo de que la hubiera contagiado de alguna enfermedad.

Además; en repetidas ocasiones se ha posicionado en contra del aborto, situación que le ha valido varios ataques por parte del movimiento feminista.

Pero los comentarios y críticas que ha recibido por sus declaraciones no le causan miedo a la intérprete de La maldita primavera, eso sí, dejó muy claro que la gente no ha sabido diferenciar entre lo que piensa y la manera en la que actúa, pues asegura que jamás le ha faltado el respeto a nadie

"Soy una mujer feliz, no le tengo miedo a las críticas, mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso, yo respeto a todos, respeto incluso hasta a los ateos, me he sentado a la mesa con gente atea y me las llevo re bien", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

La comunidad LGBT+ se ha convertido en una de sus grandes detractoras, incluso, hace unas semanas, en el estreno del video oficial de su nuevo sencillo "Euforia" fue duramente atacada, al lucir un atuendo junto a sus bailarines con los colores de la bandera del orgullo gay.

Pero Yuri no se encuentra preocupada por el odio de los pertenecientes a la comunidad LGBT+, quienes se han manifestado en su contra a través de las redes sociales, pues hay miembros que siguen estando con ella, y señaló que hay artistas que solo usan la bandera para llenar sus conciertos.

"Yo no tengo problema con la comunidad, mucha gente de mi equipo pertenece a ella, al contrario, los amo muchísimo, Hay artistas que dicen que aman a los de la comunidad, pero cuando los invitan a la marcha no van dicen estar ocupados, a ver entonces los amamos o no los amamos, ¿Solo queremos a la comunidad y ponemos la bandera para que llenen nuestros conciertos?, ah bueno eso es algo muy diferente", agregó.

Pese a que sus detractores han arremetido incluso contra la familia de la cantante, ella no guarda rencores.

"De la abundancia habla la boca y yo estoy llena de amor en mi corazón para ellos, hay una parte de la comunidad que me ama, otros que no y es totalmente respetable".

Yuri se presentará como parte de su gira "Euforia" los próximos 4, 12 y 25 de noviembre en La Arena Ciudad de México, además de que visitará la Arena Monterrey, y Auditorio Telmex.