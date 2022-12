'Lo conseguí en 16 programas', atacan a Mau Mancera por su título de 'Chef' en redes y él responde

Fue hace un par de semanas cuando Mauricio Mancera sorprendió al público mexicano con sus habilidades culinarias en el programa MasterChef Celebrity, y a pesar de que el conductor había dicho que no sabía cocinar, terminó sorprendiendo a los jueces de la competencia en una que otro reto, aunque casi siempre terminaba con el mandil negro.

Ahora, debido a este rendimiento, el mexicano se autoproclamó, sarcásticamente, como chef, esto al colocar en su biografía de Instagram esta especialidad como sus múltiples cualidades.

Esto le provocaría al exconductor de Venga la Alegría un sin fin de críticas al respecto en redes sociales, en donde varios usuarios les aseguraban que no podía ser chef solo por haber participado en un programa de concina.

(FOTO: ESPECIAL)

"Y cuál es su especialidad, huevo con frijoles, huevo con jamón, chilaquiles? Porque de chef no tienes nada, solo eres un chavo que salió de entrevistador chafa de venga la alegría", "Te faltan años de experiencia y sobre todo muchos huevos y dedicación para, si quiera ser llamado al menos cocinero, no me vengas con puñeteces de que eres tal o cuál. Menso! Te lo dice alguien que si es chef y no anda de mamador", fueron alguno de los comentarios que se podían leer.

Ante esta ola de críticas y ataques, Mau se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y escribió: "Personas ofendidas porqué agregué “Chef” a mi descripción de Instagram. Que chingón no tener problemas en la vida, como para hacerla de pedo por algo así!"

Sin embargo, la cosa escaló aún más luego de que una seguidora escribiera que ella aún no se llamaba chef a pesar de llevar años estudiando el arte culinario: "Llevo como 20 años estudiando y aprendiendo de grandes cocineros y aún no me proclamo chef, ese título te lo da el trabajo arduo dentro de una cocina".

Esto provocaría que el conductor respondiera: "Algo andas haciendo mal, yo conseguí el título en 16 programas".

Por el momento estos mensajes siguen estando en redes sociales y siguen generando controversia.