'¿Ya te está afectando el alcohol?', Pati Chapoy enfrenta al lagunero Pablo Montero

En estos últimos días, Pablo Montero ha estado en el ojo del huracán luego de que en Saltillo tuviera un encuentro incómodo con una reportera de Ventaneando, de nombre Italia Herrera, luego de que ella le hiciera una pregunta que el lagunero consideró de mal gusto.

La periodista le dijo al también actor que qué les diría a quienes consideran que necesita tomar terapia, tras los escándalos en que se ha visto involucrado en fechas recientes, como el conflicto que tuvo con Juan Osorio, y es que Pablo llegó tarde a la grabación del último capítulo de la bioserie de Vicente Fernández.

Pablo le comentó a Italia que su cuestionamiento se hallaba fuera de lo lugar y enseguida tuvieron un altercado.

Recién, el nacido en Torreón llamó vía telefónica a Ventaneando para pedir disculpas, sin embargo, Pati Chapoy se le fue a la yugular y evidenció su molestia con el artista.

“Quiero disculparme con la reportera y su compañero, luego de mi comportamiento no fue correcto. Si es necesario pagar algo que se haya dañado, creo que el micrófono fue lo que se cayó. Lo que se ve que estamos forjando es con el compañero, se cayó el micrófono y si hay que pagar algo, me hago responsable”, dijo.

Ante tales palabras, Pati fue directa y le dijo sin tapujos: “¿Ya te está afectando el alcohol?”, a lo que Pablo reviró: “Estoy cuidándome mucho, tengo mucho trabajo, estoy con una disciplina, una rutina de ejercicio y alimentación. Obviamente, lo que me puso así es que estuviera el niño al lado, me incomodé, soy de carácter así, y tengo que controlar mis impulsos, soy una gente impulsiva, por eso estoy pidiendo una disculpa”.

Minutos después, Chapoy insistió en el tema del alcoholismo y entonces le preguntó que si tenía adicción a las bebidas y otras sustancias.

“Eso fue hace muchos años, ya lo hablé y me atendí. Ahorita estoy bien personal y emocionalmente. Estoy en una terapia que tengo que tener, y tengo que llevarla continuamente y por eso he estado con mi gira bien, hasta ahorita… Hace tiempo, de repente si hay una cena me tomo una copa de vino, pero yo me he estado cuidando mucho porque tenía una carga de trabajo muy fuerte… Me han visto últimamente bien, eso trato de hacer. Sí he sido responsable y pues son cosas que pasan”, le contestó.