¿Ya se le subió? Karely Ruiz niega foto a fan y sale a defenderse en redes

Karely Ruiz es una influencer de 22 años que se destaca por ser una de las personalidades con más seguidores en sus redes sociales.

Donde más seguidores posee es en la red social de la camarita y en OnlyFans. En Instagram, por ejemplo, día a día deleita a sus seguidores con sus espeluznantes fotografías. Sin embargo, la creadora de contenido en estos últimos días ha estado bajo el ojo de la tormenta por haberle negado una fotografía a una fan.

La modelo salió de fiesta el pasado 16 de septiembre por las fechas patrias mexicanas y asistió a un club nocturno para divertirse junto a sus amigas, bailar y beber los cocteles típicos que toman los jóvenes hoy en día. Sin embargo, la noche, que debía ser pura fiesta y alegría, no finalizó como Karely Ruiz esperaba.

En su cuenta de Instagram, Karely Ruiz posee 7 millones de seguidores y desde allí se encarga de demostrar porque es una de las mujeres más bellas. Sin embargo, esta vez, cuando salió de la discoteca, la joven celebridad publicó una serie de videos explicando brevemente la situación que la hizo vivir un mal momento.

La razón por la que Karely no se tomó la fotografía

Al parecer, en ese lugar donde cada fin de semana se juntan jóvenes para pasarla bien, cantar y bailar, había una "fanática" de Karely Ruiz que no paraba de filmarla y "acosarla" con fotografías.

Es por ello que la modelo de Only Fans decidió subir un clip en su perfil de Instagram explicando que le gusta tomarse fotografías con sus fans, pero que deben entender cuando ya no quiera hacerlo. Aunque pidió a sus seguidores que no se enojen y que la entiendan.

"Hola chicos, vengo saliendo del antro con mi prima, y una chava, ahorita, me venía grabando y se me pone al lado diciéndome 'qué por qué la estuve ignorando…' Y realmente no tengo obligaciones de tomarme fotos con todo el mundo", comenzó diciendo mediante Instagram Stories, aunque Ruiz siguió expresando: "yo amo que me pidan fotos, pero también me molesta el hecho de que no respeten, soy un ser humano chicos, tengo derecho a divertirme", concluyó.