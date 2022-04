¿Ya se casaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Actualmente la pareja de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es una de las favoritas del público pero a la vez de las más misteriosas que existen en la farándula mexicana, y es que ambos artistas se la han arreglado para mantener muy privada su relación, la cual inició desde hace varios años.

A pesar de que la pareja ha mantenido su relación alejado de los reflectores, han habido ciertos momentos en donde, ya sea a Cynthia contando detalles sobre el lugar más raro en donde ella y Carlos tuvieron intimidad, hasta el cantante revelando que era muy posible que ya se habían casado.

Durante una entrevista para el programa de Ventaneando, al cantante mexicano le cuestionaron si era cierto que se había casado con la conductora, a lo que dejó entrever una posible verdad bastante sorprendente:

“No, no, todavía no, estamos muy felices, y agradecemos a Dios todos los días por habernos encontrado, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, quien sabe”.

Tras estas declaraciones, también le cuestionaron si ella se molestaba cada que subía fotografías sin camisa y mostrando su escultural cuerpo, a lo que Carlos afirmó que ella no sentía celos y hasta lo motivaba a subirlas:

“Cynthia es la primera en decirme que las suba, te lo juro, ella es la primera que me está solapando en estas cosas”, comentó con una gran sonrisa.