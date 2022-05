Ya me quiero retirar a la chin... de la música: Alfredo Olivas en pleno concierto

En plena cúspide de su carrera, el cantante Alfredo Olivas abrió su corazón frente al público de Puebla y contó que pensaba seriamente en retirarse de la música, muchos asemejan qué esta repentina decisión se debe a las múltiples amenazas que el cantante ha recibido de parte de grupos delictivos.

Durante su presentación, el cantante se sinceró, y para que el público se diera cuenta que estaba diciendo la verdad, aseguró que no estaba pasado de copas, aunque tuviera una copa en sus manos:

“Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo”, comenzó el cantante. “Son cosas que me afloran en el pecho y es por eso que me quiero retirar a la chingada, ya no quiero cantar, hasta que Dios me de licencia y se los digo aquí muchachos, se lo digo a todo el mundo”, confesó el cantante de música norteña y banda.

Esto provocó gran sorpresa entre los asistentes del lugar, quienes rápidamente le dijeron que no se retirara de la música y menos cuando se encontraba en pleno palenque. Por otra parte, en redes sociales, algunos usuarios aseguraron que esta decisión se debió a que el cantante ha estado recibiendo varias amenazas de muerte por parte de diversos grupos delictivo.

Para finalizar con sus declaraciones, Alfredo Olivas agradeció a todo el público por estar presentes y haberlo ido a ver: “Con esta me voy Puebla, antes de que otra cosa suceda porque me estoy poniendo muy parlanchín, quiero agradecerles en el alma, desde lo más profundo de mi ser el que me hayan acompañado esta noche”.

Por el momento el cantante no ha dicho nada más al respecto.