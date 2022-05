'Ya me maquillé', reacciona Julión Álvarez a la tolvanera en Torreón

Antes de salir al escenario, Julión Álvarez ofreció una conferencia de prensa en su camerino.

El artista se mostró emocionado de celebrar el Día de las Madres en la Comarca Lagunera.

"Me siento afortunado de que nos hayan tomado en cuenta para este festejo. Las madres son el ser más querido de la Tierra", comentó.

El cantante contestó varias preguntas a El Siglo de Torreón y además reafirmó por qué se siente como en casa cada que viene.

"Tengo mucha familia que se ha establecido en Torreón, en la Comarca Lagunera. Muchos familiares ni he podido verlos, les mando un saludote".

Hace meses trascendió un video en redes en el que se aprecia a Julión cantando con Tropicalísimo Apache. Al respecto, comentó que no descarta colaborar con el grupo de Arturo Ortiz o con Los Dos Carnales.

"Son buenos amigos (Los de Apache) me gusta mucho su música, tengo la dicha de poder convivir con ellos, me acompañaron en el bautizo de María Julia, una de mis dos princesas; desde hace mucho me gusta su música y también tengo anécdotas con los hermanos Quezada.

En cuanto a la "lluvia lagunera" (la tolvanera) que se registro anoche, Julión dijo en tono de broma, "Ya me maquillé, ya con eso tuve".