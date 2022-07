¿Ya lo sabía? Dakota Johnson temía que fuera llamada en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Durante en los últimos meses el caso entre Amber Heard y Johnny Depp acaparó la atención de miles de personas, y es que después de que la actriz asegurara que había sufrido violencia cuando estaba con Depp, el actor le interpuso una demanda por difamación, creando todo un controversial juicio.

Fue por esto que a través de redes sociales se comenzaron a difundir varios videos, en donde se veían supuestas pistas de la polémica relación entre estos dos artistas.

Entre los clips, hubo uno en el que estuvo involucrada la actriz Dakota Johnson, el cual se volvió bastante viral para "su mala suerte". Se trata de un video titulado: “El momento exacto en que Dakota Johnson supo que Amber Heard era violenta con Johnny Depp”.

En el fragmento se ven a los dos artistas en la rueda de prensa de su película Black Mass en el años 2015, ahí, presuntamente Dakota le preguntaba a Johnny qué le había pasado en el dedo (el cual se encontraba cortado por la presunta pelea que tuvo con Amber), a lo que el actor responde muy superficialmente, sin embargo, Dakota continuó viendo el dedo de Johnny y a él respectivamente.

Y es que a pesar de que ninguno de los dos actores hablaron sobre esto, ni contaron la realidad de este clip, Dakota llegó a pensar que en algún punto la llamarían a testificar en el juicio por culpa de este video.

“Pensé, ‘por el amor de Dios, ¿Por qué? ¿Por qué estoy involucrada en esto?”, dijo a Vanity Fair. “No recuerdo eso en absoluto, pero por favor, sácame de esto. No dejes que esto vaya más lejos. ¿Te imaginas?, oh, Dios mío, ¿si me llamaran al banquillo de los testigos?”.

Para finalizar con sus declaraciones, la novia de Chris Martin se preguntó cómo había gente que podía ver este tipo de juicios como si fuera mero entretenimiento.

“No puedo creer que la gente esté viendo (el juicio) como si fuera un espectáculo. Es como un drama judicial y mi corazón se rompe. Es tan, tan loco. Los humanos son tan jodidamente raros. Internet es un lugar salvaje”.