'Ya fuimos gobierno, que nos comparen', dice Esteban Villegas

Esteban Villegas, candidato a la gubernatura de la Alianza Va por Durango, señaló que los tres candidatos ya fueron gobierno, ya sea federal o municipal y la ciudadanía debe evaluar los resultados que ya se tienen y así ejercer su voto este 5 de junio.

En su visita a El Siglo de Torreón, para exponer su propuesta de gobierno, señaló que el proyecto se compone de cinco ejes: Seguridad, Salud, Economía, Educación y un quinto que tiene que ver con Desarrollo Social.

Comentó que todos los ejes son clave, sin embargo, después de la pandemia se ubican prioridades. Para Esteban Villegas, el tema principal está relacionado con la Seguridad, "si no hay seguridad, no hay inversiones, no hay empleos y hemos detectado en la Comarca muchos robos a carro y casa-habitación, por lo que será una prioridad", comentó.

TAMBIÉN LEE El que traiciona una vez lo hace siempre... Miedo no hay: Esteban Villegas

Para el candidato de la Alianza Va por Durango, la salud es un tema clave después de la pandemia, por lo que los adultos mayores y los niños con cáncer tendrán parte prioritaria.

Precisó que hoy los adultos mayores en su mayoría están enfermos de diabetes o son hipertensos, por lo que tener el cuadro básico de medicamentos será una prioridad. "Actualmente reciben un apoyo por parte de la federación, pero se les va precisamente en la compra de medicamentos, ante la falta de éstos en el Seguro Social".

Por otro lado, señaló que los niños con cáncer será otro punto por atender. "Se tratará de hacer el primer Centro de mezcla, que es medicina personalizada para nuestros niños con cáncer. Hacer un estudio y ver cuál es el tipo de cáncer, mezclar sales, es más específico, es menos agresivo y por supuesto da mejores resultados que los que tenemos hasta ahorita".

El entrevistado señaló que la coalición se realizó en base las coincidencias que hay en los partidos que la componen (PRI, PAN y PRD) y "la verdad estamos muy contentos de estar en La Laguna", dijo.

VER MÁS Aispuro destaca condiciones seguras para jornada electoral

Para el contendiente por la gubernatura, de la coalición Va por Durango, la situación en Gómez Palacio es compleja y ya se se observa un tema amarillo en seguridad.

"La semana pasada se dio un problema grave, en donde los estableros nos dicen que con un trascabo y una máquina tumbaron la barda de la empresa para poder entrar y robar".

"Y aunque tengan la piel muy sensible los 'morenos'", dijo, "pero donde están gobernando, algo está pasando con el tema de seguridad y ayer alguien me dijo: 'los morenos dicen que deben ser del mismo partido que el del presidente para que puedan bajar los recursos. ¿Cómo en Zacatecas, cómo en Michoacán, o cómo en Colima o Morelos?'".

Comentó que a los empresarios de La Laguna los verá en campaña y aquí son más industriales.

"Buscamos dar la certeza de que puedan invertir y no sólo a los de Durango, sino de otras partes del mundo", enfatizó.