El que traiciona una vez lo hace siempre... Miedo no hay: Esteban Villegas

El candidato de la alianza Va Por Durango, conformada por PRI-PAN-PRD, a la Gubernatura de esta entidad, Esteban Villegas Villarreal, realizó su arranque de campaña en La Laguna de Durango, teniendo como sede el parque Victoria del municipio de Lerdo, que lució abarrotado justo en el domo y los pasillos contiguos, incluyendo el kiosco.

Ahí se congregó la militancia del PRI, del PAN, del PRD, así como de los sectores y organizaciones afines al priísmo.

Hubo representantes de la política de toda la Comarca Lagunera, también los líderes estatales de los partidos y/o sus representantes, además de los diputados locales, entre ellos la diputada por el Distrito 13 al que pertenece Lerdo, Susy Torrecillas.

En una plataforma cuadrada y baja, ubicada en el centro del domo del parque Victoria, el candidato habló en su discurso de los apoyos sociales y recordó a los ahí presentes que los programas sociales que hoy difunde Morena fueron creados por los gobiernos que conforman la alianza que lo respalda y destacó la necesidad de continuar con ellos, además de crear otros programas sociales complementarios para beneficio de la población duranguense.

Villegas destacó entre los 5 ejes que presentará punto por punto, los rubros prioritarios de su propuesta de gobierno para Durango que son: Educación, Salud, Seguridad, Empleo y un quinto eje que abarca a Niños, mujeres y familia en general, debido a que la pandemia cambió la realidad de mucha gente, dijo.

Ante la declaración hecha por su contrincante Marina Vitela este mismo día, de que los priístas están temerosos de Morena y sus representantes, mencionó: "Los que andamos en esto ya hemos tenido la oportunidad de haber sido alcaldes, pues vale la pena que la gente compare... que vean cómo está Gómez Palacio. Por eso es el lema de que vamos a rescatar La Laguna y vamos a defenderla con trabajo y valor. Se está sumando mucha gente, incluso de Morena y lo están haciendo porque ven un proyecto serio, no de ocurrencias un proyecto que puede generar un desarrollo importante en la región", dijo el priísta.

También dijo que la gente es quién define si Morena se queda o no, pero aseveró que en su caso tiene mucha confianza en la gente de la Comarca Lagunera de que le den la oportunidad de gobernar el estado.

"Yo soy el único de los tres que participamos que he sido leal a mi familia (PRI), a mis principios y en el peor de los momentos nunca dejo a mi familia y hay gente que cuando les va mal o ven que el barco se está hundiendo, se van y eso no se debe de hacer. El que traiciona una vez traiciona siempre. Miedo no hay... pero no soy confiado", dijo Villegas.

Destacó además la importancia del trabajo y los valores familiares, afirmando a los presentes que "con ese corazón y ese esfuerzo les digo: se le llegó la hora a la Comarca Lagunera, a esta tierra de hombres y mujeres valientes".

La candidatura de la alianza apostará por defender, dijo, una Comarca golpeada por la actividad delictiva, "tenemos que defender La Laguna con trabajo y valor", afirmó Villegas.

¿Quién es Esteban Villegas?

* Es un médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), con la que llegó a ser Jefe de Médicos internos del ISSSTE.

* Nació en San Juan del Río, Durango, un 21 de diciembre de 1976.

* En el año 2007 fue elegido como Diputado Local de la LXIV Legislatura del Congreso de Durango. En el año 2012 rindió protesta como Secretario de Salud del Estado. En el 2013 fue presidente de Durango capital y en 2015, dejó el cargo para postularse para la gubernatura del estado por el PRI, pero perdió con el actual gobernador José Rosas Aispuro Torres del Partido Acción Nacional.

* En las elecciones locales de 2007, fue elegido como diputado Local de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Durango por el primer distrito electoral local.