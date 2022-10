Ya casi completan para pagar aguinaldo en San Pedro

Se cuenta con más del 80 por ciento del recurso que se aplicará para el pago de aguinaldos, el cual les representa un gasto de poco más de 10.5 millones de pesos, aseguró el tesorero municipal de San Pedro, César Fabián Pineda.

Destacó que son alrededor de 850 trabajadores sindicalizados y de confianza y son 40 días de aguinaldo los que se les entrega en dos partes.

Incluso analizan la posibilidad de depositar una parte durante el Buen Fin, para incentivar la economía, aunque reconoció que, la mayoría de los mismos trabajadores prefieren esperarse hasta diciembre pues si se los adelantan no tienen forma de enfrentar los gastos de fin de año.

“El tema de aguinaldos ya tenemos un ahorro que se está haciendo, desde los primeros meses y no tengo problema para cumplir. Yo creo que tenemos arriba del 80 por ciento”, recalcó.

En encargado de las finanzas explicó que el inconveniente es que, en diciembre prevén dificultad para cubrir el gasto corriente, por los descuentos que se les están haciendo de las participaciones, por el adeudo que se tiene por el incumplimiento de pago con el ISSSTE con quien se acumuló una deuda de 13 millones de pesos, pues por ese pasivo les dejan de depositar cerca de 1.3 millones de pesos.

“Donde creó que vamos a tener algo de problema es en el gasto corriente. Ojalá y ya no nos descuenten, por que si es así no alcanzo a cubrir los pendientes que se tienen y si no pues no me queda de otra que hablar con los proveedores para pedirles que me den tiempo para irme poniendo al corriente”.