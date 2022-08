Woo, abogada extraordinaria: la serie del momento en Netflix ¿Por qué no perdérsela?

Las series coreanas se han apoderado de Netflix, tal es el caso del más reciente dorama Woo, abogada extraordinaria. Este drama se estrenó a finales de junio, y desde entonces ha conquistado las primeras posiciones de lo más visto en varios países, incluido México.

En Woo, abogada extraordinaria, nos cuentan la historia de Woo Young-woo, una abogada con trastorno del espectro autista, quien a pesar de resolver casos de forma brillante, debe enfrentarse a muchos prejuicios; sin embargo, Woo logra conquistar a sus compañeros poco a poco, pues su peculiar forma de trabajar le ha permitido detectar detalles y agujeros legales que pasan desapercibidos para los demás que trabajan en el despacho.

La serie es protagonizada por la galardonada actriz Park Eun-bin, quien ha aparecido en el drama histórico El afecto del rey y la serie juvenil Hello, My Twenties!

Eun-bin reveló que en un principio no estaba segura de aceptar el papel, ya que no sabía si lograría hacerle justicia. Tanto así, que el director y la guionista se tardaron un año en convencerla.

"Me concentré en su sinceridad", revela Park acerca de cómo interpretó a Woo. "Como no quería limitar al personaje, me mostré abierta a todas las opciones para expresar sus sentimientos sin cortapisas. Es alguien valiente y llena de vida, y aprendí mucho del personaje", según señala un comunicado de Netflix.

También destaca la participación del actor Kang ki-yung, quien interpreta al veterano abogado Jung Myeong-seok, quien es mentor de Woo, aunque en un principio desconfía de las habilidades de Woo, termina por convertirse en un aliado de la protagonista.

"Lo que más me preocupaba era si podría resultar creíble como abogado curtido", reveló ki-yung.

Otro personaje importante es al que interpreta el actor Kang Tae-oh, quien aseguró que fue un desafío personal dar vida al amable Lee Jun-ho, quien trabaja codo a codo con Woo.

"Mi personaje es más bien reactivo, y transmite mucho con la mirada y los gestos. Quería proyectar sus emociones en su justa medida, sin pasarme ni quedarme corto, y para conseguirlo hicieron falta muchas conversaciones con el director durante el rodaje", explicó.

Woo, a diferencia de otros dramas legales, resalta por su originalidad. Ya que, aunque en otras series del género se centran en la competitividad y en situaciones extremas, Netflix detalla que el valor de Woo reside en la sintonía que tienen los personajes, así como los detalles peculiares de cada caso.