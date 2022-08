Willow Smith sale en defensa de su padre Will después de la bofetada a Chris Rock

Willow Smith decidió después de varios meses pronunciarse respecto al momento que vivió su padre, el actor Will Smith, quien durante la última entrega de los Oscar 2022, abofeteó al comediante Chris Rock. Willow señaló que cometer errores es parte de la naturaleza humana.

"Veo a toda mi familia como seres humanos, y los amo y acepto por toda su humanidad", dijo durante una entrevista con Billboard, la intérprete de Wait a Minute!.

"Debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no se acepta y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana saludable y no es propicia para ser honestos".

Después del incidente ocurrido en la entrega de los Premios de la Academia, Willow enfrentó el escrutinio, aunque aseguró que no le afectó tanto.

Los comentarios de Willow surgen una semana después de que Will saliera a ofrecer disculpas en redes sociales, por su comportamiento, al que calificó como "inaceptable".

Hay que recordar que Will, de 53 años, dejó al mundo en shock, cuando subió al escenario de los Oscar para golpear a Chris Rock, luego de que este hizo una broma sobre la calva de Jada Pinkett Smith, esposa del actor de Men in Black.