Vuelca tráiler en la Saltillo-Monterrey

Al tomar una curva a exceso de velocidad, el chofer de un camión el cual transportaba cilindros de gas, terminó volcado sobre la carretera Saltillo - Monterrey, sin que se registraran personas lesionadas.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en el kilómetro 28 de la carretera libre Saltillo- Monterrey, a la altura del Libramiento Norponiente, con dirección a Monterrey, luego de que el conductor del camión tomara a exceso de velocidad una curva.

Por lo anterior, el peso de la carga le ganó al camión, ocasionando que este se volcara sobre su costado izquierdo, obstaculizan uno de los carriles de la rápida vialidad, por lo que el tráfico resultó afectado por más de una hora.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar, quienes tomaron conocimiento de los hechos, además de abanderar el lugar a fin de evitar un segundo percance.

APOYO DE RAMOS ARIZPE

Asimismo, elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar, los cuales de inmediato valoraron los tres cilindros con gas que transportaba, a fin de descartar el riesgo de que estos explotaran; además, de realizar labores de limpieza de la zona, ya que sobre el asfalto se derramo combustible.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos valoraron al conductor, el cual presento algunas heridas no de gravedad, por lo que se quedó en el lugar, ya que las lesiones que presentó no ponían en riesgo su vida, así que no fue necesario trasladarlo a un nosocomio.

Fue con una grúa con la que se retiró la pesada unidad, y una vez que se confirmó que no había riesgo para el libre tránsito, el carril fue abierto.