Voz del Dihablo

El año está por terminar, comienza la época de recuentos, análisis y reflexión… y por supuesto, tratar de aprovechar lo último que queda. En este cierre de 2022, un día antes del último día, habrá en Torreón una presentación muy especial. Directamente desde Querétaro, Ariamy Espínola nos traerá un espectáculo especial: Ópera / Fusión, con la mezcla de distintos géneros musicales que domina y una pizca de propuesta original.

Hubo una época en la vida de casi todos los metaleros, en que el género sinfónico nos sedujo. Al menos en lo personal, mis amigos y yo nos vimos atraídos a inicios de siglo por bandas como Nightwish, Epica o similares, a punto tal que hasta viajamos a CDMX desde el norte del país para presenciar algunos conciertos en directo.

Ariamy, que viene desde el centro, nos cuenta cómo nació su pasión por la música que hoy interpreta. "Desde pequeña, quería ser artista, pero mis padres querían que fuera ingeniera. Me movía la música, la danza, la escritura… jugar a las novelas. Cuando crezco, me jala otra vez el arte y es donde digo: 'de aquí soy'. Luego descubren que soy soprano, investigué y me di cuenta que sí podía. Me enseñaron el metal sinfónico y dije 'esto es lo mío'. ¡Tiene tal fuerza! Se volvió uno de mis objetivos".

Espínola es sicóloga clínica de profesión, las tablas y el aprendizaje artístico lo ha aprendido con particulares y lanzándose al ruedo, a los teatros y escenarios de su ciudad; ha hecho giras con diversas compañías. "La ópera se me dio natural, tengo voz de cabeza natural", asegura, "tengo una maestra cubana con la que aprendí la técnica operística de orquesta, la mayoría te enseña a subir la voz de cabeza, pero se queda en un nivel muy básico".

Para la intérprete, "ensamblar sinfónico no es tan sencillo; la música clásica es que es muy metrada. Lleva muchas secuencias, no todos los músicos le entran, la mayoría no sabe trabajar con metrónomo o al pie de la melodía. No puede haber desfases en la secuencia sinfónica".

El próximo 30 de diciembre, Ariamy se presentará con su Ópera / Fusión, un show que combina canto a voz abierta, ópera mezclada con pop, rock o metal. "Ya había venido aquí y ahora se dio la oportunidad de regresar; voy a presentar lo que hago, 'covers' de bandas icónicas como Therion, Haggard, Nightwish, Tristania, Theatre of Tragedy, Epica y Sarah Brightman, El Fantasma de la Ópera. También, hay varias sorpresas más para cuando ya esté calientita la voz", explicó.

En su ciudad natal, cuenta con un proyecto llamado Elixir, junto a sus colegas David Villagrán y David Elías. Confiesa que ha habido mucha rotación de personal, por múltiples factores, pero ahora están enfocados en hacer material original, de la cual se trajo un par de piezas para interpretar en La Laguna. "Se sale del sinfónico, tiene tintes 'death', 'power'; la mezcla está interesante y busco hacer la difusión de nuestra música".

"A la gente le gusta mucho ver en YouTube, pero ahí la voz está muy trabajada, muy 'tuneada', no hay nada como ver a los artistas en vivo. Hay que mostrar el trabajo que hay detrás, que no es nada más una muñequita de pastel, sino que la gente, más allá de cómo te vea, se dé cuenta como son las voces humanas, sobre todo de la sopranos que sirven al metal".

Ariamy asegura que "el metal tiene otras exigencias, al menos yo que he estado en distintos géneros, me he dado cuenta de las exigencias técnicas, físicas y mentales que requiere un género como el metal".

El 'setlist' del evento en Torreón estará dividido en dos partes, por las mismas exigencias vocales, es necesario un intermedio. Ariamy se siente contenta con el recibimiento que ha tenido en La Laguna. En noviembre, ya se había presentado con la obra de teatro La Llorona y luego con un concierto acústico. Este 30 de diciembre, llegará con la Ópera / Fusión a conocido centro de entretenimiento al oriente de Torreón, sobre el bulevar Revolución.

Asegura que hoy con su proyecto Elixir tiene metas altas: "Como todas las bandas, queremos llegar al Wacken, siempre he dicho: 'sueña lo más alto que puedas'. Aunque te caigas, en esa caída, vas a llegar a donde nunca te habías imaginado". Luego reflexona: "¿Cuándo yo me imaginé que más allá de interpretar, iba a crear? Es diferente, y para mí es un honor presentar algo de lo que es Elixir, porque también escribo y compongo".