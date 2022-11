Voz de Palco

Santos Laguna volvió a los entrenamientos casi sin que nos diéramos cuenta. Como sea, aún falta mucho para que la Liga MX arranque de nuevo. Se dice que Gorriarán se va a Tigres, se dice que siempre no. A mí sigue sin gustarme el "futbol de estufa"; a todos les gusta hablar y pocas fuentes son confiables. Demasiada especulación me da tanta flojera.

Prefiero esperar a que las cosas pasen y hablar de lo que ya pasó, por lo general. Le quise hacer al vidente y anticipé que Argentina sería campeón del mundo. Hoy, mi pronóstico podría quedar en nada si México saliera inspirado, en una de esas jornadas históricas que se nos graban en la memoria para la eternidad. Aunque también eso se me hace "mucha belleza". No quiero que México pierda, tampoco quiero que Argentina gane, pero luego me acuerdo que hay personajillos de por allá (muchos de esos que en su casa conocen) que se han burlado de nuestro futbol y de pronto quiere aflorar un patriotismo exacerbado que normalmente brilla por su ausencia.

Sigo, en este Mundial, extrañando a mi Ucrania, que desde 2006 que dio muestra de garra, ganas y futbol, poco ha podido demostrar a nivel selección en los torneos que ha disputado. Sigo extrañando a Italia, selección con cuatro títulos del mundo, con una de las ligas más "clásicas" de futbol en la cual compite el equipo de mis amores: Juventus. Sigo extrañando a Alemania, que parece se quedó en 2018, donde tampoco pudo hacer gran cosa.

Muchos se sorprenden del triunfo de Japón sobre los también tetracampeones alemanes y la verdad es que no hay razón. Hace cuatro años, México le ganó 1-0; Corea, 2-0, y al final rescataron un triunfo ante Suecia (2-1) que no le ayudó para avanzar de ronda. En este Mundial qatarí, comenzaron igual con una derrota, aunque mostrando una "mejor cara". No podemos dejar de lado que la selección teutona es un equipo en reconstrucción que busca superar el fracaso anterior y que mañana podría quedar eliminada si cae ante España y Japón no pierde ante Costa Rica. Esperemos hoy un verdadero duelo de dos "potencias" europeas en las que prácticamente se estarán jugando su futuro.

En esa dinámica de querer saberlo todo antes de tiempo, entré a una famosa casa de apuestas y llené el cuadro completo de lo que sería el desarrollo del Mundial; sin proponérmelo, mi final resultó que sería Argentina frente a Alemania. Mal y de malas.

Así que espero que entre hoy y mañana (que si no pasa nada raro, podré ver los 8 partidos que se disputen), se den los resultados favorables para que mi final (y la de 1990) aún sea posible… aunque no dejo de pensar que sería buena onda que México le gane a Argentina. Pero si eso no sucede, aún quedará el partido ante Arabia Saudita para buscar terminar en el Grupo C con 4 o 5 puntos que pongan al Tri en la fase de octavos, su favorita.

Esta Copa del Mundo ha tenido una parte vistosa, con goleadas como las que se daban en antaño, pero también ya igualó la marca de empates a cero que no se daba desde Alemania 1974; cinco en los primeros 20 partidos. Es el último torneo importante, seguramente, para los dos astros del futbol del Siglo XXI: Messi y Cristiano. Es el Mundial del fracaso anfitrión en medio de tanta crítica y lujos. Es un Mundial de contrastes, pero a la fecha, se disfruta de igual forma.

En uno de los encuentros de hoy, destaca el Francia - Dinamarca, que será reedición del primer cero a cero que se dio en Rusia 2018, también en fase de grupos. Los horarios han resultado inmisericordes para los verdaderos aficionados al futbol, que sin problema ponen el despertador para ver un Irán ante Gales a las 4:00 de la mañana. El resto, bien se conforma con ver los partidos de México, o lo que alcancen a ver, o lo que les cuenten. A fin de cuentas, el futbol no es tan importante, ya solo habrá que esperar noticias sobre quién llega y quién se va del Santos Laguna… mientras no sea Gorriarán.

