Voz de Palco

Al mexicano le gusta ser dramático, fatalista, trágico. Habla antes de que las cosas sucedan. Le gusta, en los temas menos importantes, anticiparse. El mexicano se da por descalificado antes de que comience el torneo.

El balón todavía no comienza a rodar en Catar y se cuestiona: ¿a qué va la selección? Una pregunta que Mundial tras Mundial (o año con año, en el torneo casero) se hace el futbolero mexicano. Aún no comienza el Mundial y ya se vaticina lo peor, alimentados en parte por la prensa amarillista y sensacionalista (que cada vez es más, ya sea a nivel local o nacional) y por el mismo representativo que viajó al país de oriente, esa pequeña península que ha librado su propia batalla para conseguir la organización de tan importante justa deportiva.

Es cierto que "este México" no convence. Despierta dudas partido a partido. Siembra incertidumbre y no hace que nos imaginemos "cosas 'chingonas'", como diría "Chicharito" (hoy, borrado del Tricolor). El equipo del "Tata" no provoca ilusión ni alimenta esperanza, pero igual recuerdo una selección que estuvo a nada de quedar eliminada en la eliminatoria; se tuvo que jugar un repechaje contra un país de Oceanía… Nueva Zelanda, me parece. Recuerdo a un Tri de 1998 que parecía desahuciado. Recuerdo al Tri de Sudáfrica. Hay tantas historias y siempre es el mismo destino.

¿Cuál es el parámetro que tiene el México para saber, antes de una Copa del Mundo, si le irá bien o le irá mal? No podemos olvidar que el Tri consigue su pase a mundiales en medio de una zona futbolística bastante mediocre; no importa cómo llegue o cómo ande, México siempre va al Mundial porque se elimina con selecciones más malas. Es verdad que Estados Unidos parece haberle tomado la medida, pero los gringos no "acaparan" todos los boletos reservados para Concacaf. Es verdad que de repente aparece un Canadá, un Honduras o un Costa Rica que complica las cosas, pero esas selecciones no tienen la constancia suficiente para ser una real amenaza cada cuatro años. Al menos por ahora.

A excepción de 1990, México ha asistido a todas las Copas del Mundo desde que tengo memoria. No importa si lo hacen "caminando" o mediante el angustioso camino del repechaje internacional, el Tri tiene casi casi su boleto asegurado. En aquel lejano 1990, los "ratoncillos verdes" no fueron a Italia por tramposos, una situación extra futbol, vergonzosa y dictada por las malas decisiones de sus dirigentes.

Desde el Mundial de 1994, la historia ha sido la misma. Al menos en su desenlace: octavos de final y nada más. Jugando bonito, jugando feo, jugando como nunca, la historia acaba donde mismo. Eso ha convertido una obsesión enfermiza la meta de los cuartos de final, o el llamado "quinto partido", que hoy se ve más lejos que nunca. Muchos ni siquiera creen que México pase de la fase de grupos.

Martino es un hombre de mucha experiencia, un hombre de futbol, y aún así, existen miles de "conocedores" que creen saber más que él sin ser siquiera directores técnicos. De entrada, el "Tata" sabe por qué llama a un Raúl Jiménez sin estar al 100 %, o jugadores con poca actividad. Y los que no sabemos, suponemos que los hilos que manejan al Tri vienen de más allá que las simples manos del entrenador. Es decir, la Federación tiene algo que ver.

El futbol mexicano es mediocre, debemos afrontarlo. México aprovecha su zona para calificar cada cuatro años y desde hace 7 mundiales, la historia ha sido la misma: sabemos hasta dónde, la duda es cómo sucederá.

Que si se perdió el último amistoso (ante Suecia), ¿qué más da? Los suecos no van al Mundial y México sí. Ese partido no vale nada y todos sabemos que en los importantes, los mexicanos sacan el orgullo y dan sorpresas que nos hacen gritar de emoción. Ya luego vendrá la realidad y las propias limitaciones para ponerlo todo en su lugar.

Dejemos que el balón ruede. Esperemos al México contra Polonia. Ya luego se verá.

Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX [Instagram y Facebook].