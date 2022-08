Voz de Palco

Santos despertó el viernes (ayer) en el quinto lugar de la tabla general, pero lo más interesante no es eso, sino que con un hipotético triunfo en el partido pendiente (ante América), podría ocupar la posición de honor. Así de "voluble" es nuestro futbol nacional.

Si ya de por sí sabíamos que todo puede pasar en la Liga MX (cualquiera la gana a cualquiera), en este Apertura 2022 la situación cobra dimensiones históricas, con jornadas que se juegan en medio de otras jornadas, con partidos casi todos los días de todas las semanas, con dos equipos que se pasaron el verano en Estados Unidos enfrentando a gigantes europeos (por lo que sus encuentros en México fueron pospuestos o adelantados), con infinidad de partidos reprogramados y transmitidos a través de "cientos" de señales posibles (TV abierta, de paga, de 'streaming', de servicios 'premium' en televisión de paga y 'streaming'…) ¡Una locura!

Alguien puede defender la idea de que la liga mexicana será de las pocas (si no es que la única) que tendrá campeón en un nuevo torneo este año antes del Mundial de Catar, pero… ¿y eso tiene que ser forzosamente una virtud? ¿Qué ventajas ofrece esto? ¿A quién beneficia? Es, meramente, una cuestión comercial, donde quienes ganan siempre son los dueños del balón y nada más.

A propósito del tema, en días recientes sostuve una acalorada charla a través de Twitter con Ramón Raya, quien se presenta en la red social como un futbolista retirado, ahora entrenador, 8 veces mundialista (una vez Sub-17, 6 en 'beach soccer' y una en futsal) e instructor FIFA. El laureado Rayas lo dijo claro: los aficionados no son dueños de nada, dejen de venderles la idea de que son los dueños de los equipos.

Y no es que haya dicho una mentira, sin embargo, soy de la creencia que los consumidores (en este caso, aficionados al futbol) hacen las marcas; gracias a ellos se puede encarecer un producto, para que luego lo sigan compran (oferta - demanda). Dicho de otra forma, si nadie consumiera futbol (en sus diversas presentaciones), ¿a quién se lo venderían? ¿Cuánto valdría? Los argumentos del "profesor" Rayas fueron de un lado a otro hasta tocar diversas aristas. Involucró al futbol internacional, marcas de comida o ropa, distintas teorías económicas hasta otras más "conspiranoicas" casi casi extraterrestres. Al final, cada quien se quedó con su punto.

…¡Pero qué fuerte y que peligroso me resulta la frase: "Los aficionados no son dueños de nada"! Es decir, aquel discurso romántico donde se les "entrega" el poder a los seguidores, Rayas (una persona de futbol, desde adentro) lo desmiente y además, se encarga de aterrizar de tajo a los soñadores e ilusos fanáticos del futbol. "Ustedes consuman y no se quejen", parecería ser el mensaje implícito. Y agrega: "Los futbolistas no juegan para la gente, lo hacen para sus equipos". Lo que tampoco parece descabellado. Es decir, fuera de los "románticos", no veo a un futbolista que diga antes de encuentro: "Esto va por los seguidores de 'Equis FC Soccer Team'". Creo que en mente tendría primero a su familia, sus sueños y, como dice Rayas, terminan jugando por su club, que es la entidad que paga sus sueldos (algunos de cifras desorbitantes).

Visto así, se entiende que hayan hecho lo que hayan querido con la Liga MX sin prácticamente preguntarle nunca nada al aficionado. Salvo algunas dinámicas improvisadas o interacciones a través de las hoy tan recurridas redes sociales. De ahí en más, la teoría de Rayas parece tener razón: el futbol es de quien lo hace posible y no parecen ser los que pagan por el producto. A ver si un día, no terminan por alejar por completo a la gente del futbol comercial.

El Mundial se acerca. La Selección Mexicana se irá delineando poco a poco, con aún varios partidos amistosos por disputar y al final, los aficionados estaremos ahí, pendientes de lo que pasé en Catar.

Mientras tanto, Santos ya coquetea con los puestos de honor en la tabla, con San Luis como próximo rival (en casa) y un calendario que, salvo el partido pendiente ante América, parece bastante "a modo" (y no revancha). Al principio del torneo anticipé un sexto o quinto lugar para los Guerreros, ¿será posible terminar más arriba? ¿Le damos las gracias ahora a Fentanes?

