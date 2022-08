Voz de Palco: Y se rompió…

La mañana del martes 16 de agosto, muy temprano, el presidente y dueño de Algodoneros, Guillermo Murra, subió un hilo a Twitter en el que reafirma su compromiso con La Laguna: "tengan la plena confianza que seguiremos trabajando duro y sin escatimar ningún esfuerzo para engrandecer más a nuestros @AlgodonerosUL…". Destaca el "respeto a la afición".

La forma en que la novena guinda quedó eliminada en el primer playoff de la temporada 2022 de la LMB duele. Le duele al aficionado que tenía esperanzas de ver a su equipo más allá. Tal vez no recuerden, o no les tocó verlo, pero La Laguna era tierra de beisbol antes que de futbol. Esa mística sobre el deporte del diamante ha vuelto con el proyecto de Murra.

Para varias generaciones, las alegrías (traducidas en campañas ganadoras o de playoff) han sido pocas en el Revolución. Oscar Robles no estaba tan falto de razón cuando dijo que en este equipo había quienes estaban acostumbrados a perder. Así estuvimos mucho tiempo y ni siquiera lo veíamos mal. Íbamos al estadio a pasar el rato y ver algo de beisbol; le íbamos al Laguna "aunque ganara". De 2019 a la fecha, cuando el equipo estuvo a punto de desaparecer (e incluso fue borrado por unos meses), la ilusión se renovó. La calma después de la pandemia.

La nueva directiva ha hecho una gran apuesta y busca crear un sentido de identificación y pertenencia.

Este año, se superó un inicio por difícil; de tener marca de 9 ganados y 20 perdidos, se logró acabar con porcentaje de .625. Algodoneros llegó a la postemporada enrachado y aunque se sabía que iba a enfrentar a uno de los mejores de la liga, se pensaba que tenía para competir.

El primer duelo fue cerrado; juego de un solo hit. El segundo, victoria para los guindas como visitantes. Se vendrían tres en casa y se pensaba que se podía ganar dos. ¡Al menos estaba la posibilidad de avanzar como mejor perdedor! Nada. Laguna perdió los tres seguidos en el Revolución cada vez de peor manera. El primero de esos fue otro encuentro parejo. Un error a la mitad del cuarto de la serie definió el rumbo. Lo del domingo fue un tremendo desastre. Decepcionante. Lastimoso. Ridículo. Exagerado.

Las cosas no iniciaron mal. Se estuvo arriba 2-1. Nuevo Laredo le dio la vuelta (3-2), aún alcanzable. La victoria era primordial, obligatoria. Llegó la fatídica y cayeron tres carreras más. La debacle ocurrió en la octava: ¡9 carreras de la visita! A varios peloteros no se les vio ni sangre ni actitud. Tres errores en la pizarra fueron costosos (misma cuota del sábado, en el que se "podía" perder; abrió Gámez). La gente, que había hecho una muy buena entrada por tercera noche consecutiva, comenzó a abandonar las tribunas. No se fueron todos, digamos que se quedó una respetable cifra, como juego de viernes de campaña regular.

Al equipo, de pronto se le olvidó cómo jugar, cómo atrapar la bola en jugadas de rutina. Algodoneros se murió de nada ante la impotencia de un público que llenó el estadio.

Mienten quienes aseguran en redes que no existe conexión entre tribuna y equipo, aunque no mienten por mentir. Es su ignorancia la que habla; ni siquiera se han dado una vuelta por el histórico inmueble de la avenida Juárez. Dense la vuelta, dense cuenta… o no, pero tampoco hablen porque "me contó un amigo que sabe de beisbol".

Me atreví a decir, en días atrás, que quedar fuera en el primer playoff dejaría un sabor amargo. No agridulce, ¡amargo!, y así fue. Después del regreso al diamante en 2021, cuando Algodoneros se logró meter y le dio pelea al que fue líder, Mariachis de Guadalajara, se esperaba dar un paso más. El equipo se armó para eso.

La directiva hizo su intento. Orantes lo intentó. Al final, no todo se trata de confianza. Si bien la fórmula le funcionó al mánager durante la temporada, el equipo dejó de responder a la hora buena. El rival cuenta, también, pero perder 15-2 en el último partido en casa es humillante. Se supone que íbamos "a romperla" y se rompió otra cosa.

"Nos despedimos con mucha tristeza de los Playoffs, el equipo había jugado la segunda vuelta con un porcentaje de .625 y estaba totalmente conectado con la afición, por lo que no haber avanzado a la siguiente fase nos deja con el sentimiento de haber podido lograr más", dijo el presidente.

