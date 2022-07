Voz de Palco: Poder guinda

"La situación no era para agarrar al equipo. Por las condiciones en las que estaba pasando el equipo, se tomó la decisión de quitar a Oscar (Robles). En ese momento, me hacen la llamada que si les podía ayudar de mánager interino, acepté por los muchachos, por la organización. Yo no sabía que se iban a dar esos cambios positivos y al ver a los muchachos de esa manera, cómo cambiaron, cómo se vivieron los juegos en esa serie… Cambió bastante el ánimo, la energía que había; ellos lo están haciendo todo", esas fueron las palabras de Ramón Orantes el 9 de junio, cuando en Algodoneros le quitaron la etiqueta de mánager interino. "Yo nada más trato de darles confianza y hacerles ver que ellos pueden; ellos son los responsables de los triunfos y las derrotas".

El pasado lunes 18, en el Estadio de la Revolución, Orantes repitió las mismas palabras (40 días después) ante un grupo nutrido de comunicadores. El manejador del Unión Laguna agregó que la decisión no solo fue difícil por la mala racha que pasaba el equipo, sino porque Robles es un amigo cercano; incluso, fue él quien se lo recomendó a la directiva guinda para que viniera a dirigir.

Ramón Orantes dio su primera entrevista como mánager del Unión Laguna a Champs MX. El 9 de junio, aseguró que la clave del éxito estaba en la confianza que le había devuelto al Unión Laguna. Destacó que incluso la primera victoria pudo ser un juego perdido, ya que se ganó en la última entrada, en el último momento. "¿Y quién nos dio el triunfo? Un novato", recuerda.

Durante la reunión con los representantes de medios de comunicación del pasado lunes, Orantes primero salió al campo del Revolución, al que todavía lo "golpeaban" los rayos del sol. El equipo regresaba de una pesada semana de visitante, con saldo de tres triunfos y tres derrotas. Era lunes, el habitual "día de descanso". Sin embargo, en esta ocasión, al mánager le tocaba un trabajo extra.

Atendió a una entrevista "en vivo" para un programa de radio (donde le preguntaron lo mismo). Luego, fue testigo y parte del equipo que vapuleó a los comunicadores en un juego de softbol, para, finalmente, sentarse con ese nutrido grupo de comunicadores (más numeroso que el que se suele ver durante los partidos de la temporada regular "recuerdan entre ellos") y responder sus inquietudes. Junto a él, está el dueño y presidente del equipo, Guillermo Murra.

"Memo", como le dicen muchos, se sienta sin poses. Lleva una gorra de beisbol, del equipo que dirige, y amablemente invita a todos a participar: "Aquí pueden preguntar lo que quieran, se respeta la libertad de expresión". Ya en el campo, unos minutos antes, había dado muestras de que no es un improvisado en este deporte, con un doblete al jardín izquierdo y una atrapada que puso en jaque al casi improvisado equipo de medios, bien dirigido por el señor Aarón Arguijo. Murra luego admitió que aunque jugó de niño, tuvo que meterse de lleno al deporte para poder estar al frente de la novena guinda.

En la mesa, llovieron los cuestionamientos para ambas personalidades. Aún lado de ellos, estaba el "Chipper" Méndez, a quien el dueño del equipo defendió en su puesto al mencionar que no es fácil encontrar (en estos tiempos) la cualidad que distingue al gerente deportivo del UL: integridad. Sin desgastarse mucho y casi sin esforzarse, Murra pudo dejar satisfechos a todos con sus respuestas. Porque la verdad es que la respuesta está en la tribuna, casi siempre llena.

Orantes es práctico; ni piensa mucho en seguir "el librito" ni se deja influenciar demasiado por las estadísticas. Sabe que en el beisbol hay rachas buenas y hay rachas malas, "el beisbol es así", asegura. Y defiende el tema de la confianza: "Para mí todos son importantes, desde el más caballo que jugó en Grandes Ligas hasta el bat boy".

Ramón volvió a explicar sus conceptos, los mismos que mencionó hace 40 días, cuando recibió la llamada de la directiva para anunciarlo como mánager oficial del equipo, y desde entonces el discurso no ha cambiado… Ni los créditos: "Ellos (los jugadores) están haciendo todo". A escasas 6 series de que se termine la temporada regular, sabe que el primer objetivo está en sus manos, pero confiesa que piensan en algo más: "Vamos por el campeonato; pensar en menos, sería mediocre".

Por último, me quedo con esto que dijo: "Yo no hago ningún movimiento para perder o buscar la derrota; todo lo que hago es porque quiero ganar. Siempre quiero ganar".

