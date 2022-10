Voz de Palco: De locos

Todos sabemos que octubre es el mejor mes del año; no hace falta decirlo porque cada que llega, se hace evidente. Este 2022, ya está de locos. Comenzaron los playoffs de las Grandes Ligas con todo lo que implica. Los New York Yankees buscan volver a la Serie Mundial, tras más de una década de no hacerlo. Esperemos sentados a que lo consigan.

En los emparrillados, Cowboys quiere dejar atrás las temporadas de burlas y memes… No hablemos de Super Bowl, con sobrevivir a diciembre sería más que suficiente para tantos corazones. Mis amigos de Miami, por su parte, están consternados después de la lesión de Tua, la gran promesa. La campaña había comenzado de forma prometedora con increíbles victorias sobre Bills, Ravens ¡y Patriots! Hoy, las lesiones cobran factura. De Steelers, yo creo ni ellos quieren saber nada.

Los 49'ers de San Francisco también quieren volver al protagonismo. Rams no comenzó bien y Filadelfia está sorprendiendo a todos, con un mariscal de campo que daba muchos puntos el año pasado en el Fantasy, aunque no siempre ganara los partidos. La temporada 2022 está de locos.

De locos es que Massimiliano Allegri siga firme en una Juventus que se hunde más rápido que el Titanic aquella trágica noche del 14 de abril de 1912. En la Serie A, no aparece en la parte de la tabla; mientras en la Champions, cualquier rival el pasa por encima. Una lástima. El futbol italiano sigue en su crisis y solo el Napoli parece alzar la mano.

En México, vivimos una liguilla más bajo el insoportable modelo de repechaje, con esperanza para 12 equipos de 18 (dos tercios de la liga). ¿Así o más mediocre? De nada valen las quejas. Santos, por ejemplo, no se preocupa por eso. Tranquilamente se instaló entre los que evitan la bochornosa fase al quedar entre los primeros cuatro, junto al Pachuca de Guillermo Almada y a los potenciales favoritos América y Monterrey.

Al inicio del torneo, anticipé un sexto o quinto lugar para los Guerreros, aún con el "Huevo" Lozano, Mateus Dória y Jordan Carrillo en la plantilla disponible. Los muchachos de Fentanes han sorprendido a prácticamente todo el mundo y ahora se aprestan a recibir en la vuelta a los Diablos Rojos del Toluca, en una serie de cuartos de final que pinta muy interesante.

Todos los enfrentamientos tienen su encanto y su propio historial. Desde el América - Puebla, que remite a los buenos años de La Franja a finales de los 80, principios de los 90; la serie entre Rayados y Cruz Azul, que durante los últimos 15 años se ha repetido en varias ocasiones; el duelo entre Pachuca y Tigres, con amargos recuerdos para los regiomontanos en el Volcán; y por supuesto, la clásica batalla entre "el bien y el mal" (matrimonio del Cielo y el Infierno, alguna vez).

Santos no llega como víctima, sino como un rival peligroso y favorito ante los Diablos. Si bien, la final de 2010 dejó traumas en muchos aficionados, la afrenta fue vengada en el mismísimo Nemesio Díez unos años después. Hoy, toca ver hacia adelante y pensar en la ronda de semifinales. Será una liguilla de locos en el futbol mexicano, celebrada de forma atípica en el mes de octubre. Y de ahí, nos vamos al Mundial de Catar.

La NBA arranca el martes 18. La Fórmula Uno aún tiene algunos circuitos que completar y "Checo" ahí va, codeándose con los grandes. Octubre lo tiene todo. Un choque de receptores de Raiders para arruinar un juego que, sin ser perfecto, hubiera tenido que haber acabado a su favor. En cambio, tuvieron que ver cómo los Chiefs festejaron en el Arrowhead, mientras un enloquecido Davante Adams empujaba al camarógrafo que se metió en su camino cuando buscaba la salida.

Lamentable acción de un profesional que, ante su frustración e ira, se va contra un tercero solo porque "pasaba por ahí". Ya tuvo que salir a pedir disculpas, ahora habrá que esperar un castigo ejemplar. Y que sigan las emociones en todos los deportes, porque aunque a veces pareciera que los argumentos se desgastan, sobre los campos siempre habrá sorpresas que documentar.

¡Vaya mes de locos! Para no despegarse del televisor, de las aplicaciones o de las redes sociales. Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX (Instagram, Twitter y Facebook).