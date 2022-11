Voz de Dihablo

Therion anuncia una nueva gira por México, país que parece su segunda casa. La banda sueca recién acaba de estrenar Leviathan II, la segunda parte de una trilogía que habrá de completarse tarde que temprano. Llama la atención que en este nuevo tour, Christofer Johnsson y compañía tocarán 14 puntos de la geografía nacional, ¡14 y ninguno es Torreón!, o la bella y preciosa Comarca Lagunera en general.

Entre las ciudades que visitarán se encuentran: Morelia, Monterrey, CDMX, Guadalajara, Puebla, Pachuca, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Veracruz y hasta Villahermosa. Interesante oportunidad para todos sus seguidores a lo largo de estos puntos y los que queden cerca. La gira dará comienzo el 25 de enero y concluirá el 12 de febrero, si es que no agregan más fechas.

El nuevo disco de Therion complementa una primera parte titulada simplemente Leviathan y sigue por ese camino de intentar retomar el sonido de su época más laureada (segunda mitad de los 90), lejos del oscuro 'death metal' con el que iniciaron su ya larga trayectoria. Reminiscencias del Theli hasta algunos destellos del Secret of the Runes, lleno de voces de sopranos que contrastan con la del barítono una y otra vez. Canciones armoniosas y ruidosas al mismo tiempo, con la magia de un grupo que busca seguir con su vena creativa.

Seguramente, en 2023, miles de mexicanos atestiguarán un show lleno de cortes de sus últimas dos obras, más alguno que otro hit. Bueno sería que una banda de este tamaño y calidad pudiera presentarse en un foro grande y traer todo un set completo, con los instrumentos y elementos extra que pueden apreciarse en la mayoría de sus discos. En la ocasión que pude escucharlos en directo, hace 21 años (9 de noviembre de 2001), promocionaban aún el Secret of the Runes; se presentaron en esa ocasión en el desaparecido Escena, en Monterrey.

Un amigo pasó por mí a la ciudad de Saltillo, desde donde nos fuimos a la firma de autógrafos con Christofer y el resto de la banda (un par de integrantes más). Nos tomamos la foto del recuerdo con una de aquellas cámaras de rollo que todavía se usaban en los primeros años del Siglo XXI y de ahí, partimos presurosos al recinto extinto de la música. Compramos un par de cervezas para tomárnoslas mientras esperábamos en la fila y tuvimos un momento de duda justo cuando pasamos por el frente de un conocido bar dedicado a la cerveza en la ciudad de las montañas. Pensamos en vender los boletos y quedarnos a tomar en el bar y ver la tele.

Pero solo fue un instante y la fila avanzó hacia lo que sería una verdadera noche de metal sinfónico, con la sola presencia de músicos con guitarras, micrófonos y batería. ¡Qué bueno que nos quedamos para disfrutarlo! En una de las paredes de mi cuarto, aún está colgado el cuadro con las firmas de aquella ocasión. Al Escena, volví a ir años después, para presentaciones épicas como una de Opeth o la del Pumpkin United, a cargo de Helloween.

Ahí vi por última vez a mi amigo Héctor Godoy.

El año se acaba y aún hay varios conciertos o festivales en puerta y la tónica seguirá para 2023.

El año próximo, que ya se siente muy cerca, estará lleno de conciertos de la nostalgia, que son los que se andan estilando desde hace tiempo, y algunas otras buenas propuestas sobre el escenario. Habrá que ir armando una agenda inteligente y viable, pero también estará llena de lanzamientos de discos en los primeros meses.

Se esperan para enero producciones nuevas de: Obituary (Dying of Everything, la portada ya está en sus redes), Atrocity (Okkult III), Katatonia (Sky Void of Stars), Uriah Heep (Chaos & Colour) y Steve Vai (Vai/Gash), entre otros. Febrero: Xandria (The Wonders Still Awaiting), In Flames (Foregone), Avatar (Dance Devil Dance), Godsmack (Lighting Up the Sky), Heidevolk (Werdekeer), Insomnium (Anno 1696) y Steel Panther (On the Prowl). Marzo: Enslaved (Heimdal), Otherwise (Gawdzillionaire), August Burns Red (Death Below) y Ad Infinitum (Chapter III - Downfall), más lo que se acumule.

Esperemos que el cierre de 2022 sea bueno y el que viene, mejor. El México Metal Fest anunció de golpe una serie de grupos para su siguiente versión del festival: Triptykon + Tryptykon interpretando a Celtic Frost, Kvelertak, Primal Fear, Obscura, Venom Inc., Gatecreeper, Thrown Into Exile y All Misery, por lo pronto. Esperemos y Jesús pueda pasar de nuevo por mí para no perdernos de este platillazo.

Por hoy, es todo. Les recuerdo que siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube], @VozdelDihablo [Instagram y Twitter]. See you!