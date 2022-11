Voz de dihablo

Cuatro ciudades tienen representación en territorio neutro. Desde Guadalajara, Monterrey, Saltillo y la "hermana república" de Gómez Palacio, llegan a Torreón en plan de brindar una noche para el no olvido. Es viernes y la banda lo sabe. El aforo se ha puesto en modo "no cover". La respuesta se ve reflejada en una entrada más glamorosa que de costumbre.

Feligreses al metal y las artes oscuras toman sus lugares, de a poco; el show de lo melódico está por comenzar. Primero, y desde la mera capital coahuilense, llega The Arsonist. Mi hermano Jorge Marines, al frente del proyecto, presenta una propuesta fresca y altamente energética. Su primer EP, titulado Echoes from the Void, deja constancia de ello. Pareciera que fue grabado en Finlandia, pero no, se trata una producción 100 por ciento coahuilense. Formados en 2019, cuajados durante la pandemia, The Arsonist busca consolidarse dentro de la complicadísima escena del metal mexicano.

Svmerion tiene un poco de más kilómetros recorridos. La mañana después a su presentación en el evento en Torreón, tomaron camino rumbo a Saltillo, a seguir en la lucha eterna de los condenados. Extraídos de otra galaxia, comparten batalla.

The Advent Equation y Aetherevm llegan como el plato fuerte de la velada en la Comarca. Primero, los regiomontanos, que se aventaron al ruedo por sus hermanos de profesión. Una vez terminada su exquisita ejecución sobre el escenario, sus integrantes se aprestan a presenciar al invitado especial.

Durante una pequeña pausa, Luis Gómez comenta que fue la disquera la que provocó el encuentro tan afortunado.

"Coincidimos, nos presentaron, nos pasaron los WhatsApp y ahora estamos en una gira", dice. Tanto por la afinidad de sus sonidos y conceptos, como por la seriedad de su trabajo y sus ganas de trascender, ambas agrupaciones emprendieron un esfuerzo juntos: una mini gira por el norte, Coahuila - Nuevo León. La Laguna, centro del universo, fue el primer punto.

"Hicimos una alianza importante entre bandas de distintas ciudades para apoyarnos", explica Luis emocionado; hoy están aquí, mañana habrán de tocar en Saltillo, para cerrar en el día sagrado en la capital ciudad de las montañas, su natal.

En su oportunidad, The Advent Equation mostró todo lo que les ha costado madurar durante varios años. Su más reciente trabajo de estudio, Remmants of Oblivion, es prueba fehaciente de ello; esmero en cada detalle. Esto, llevado al escenario, resulta en una delicia total. Luego del mencionado disco, TAE produjo Live at Psicofonia Studio, otro "hijo de la pandemia"; una grabación en vivo precisamente desde el estudio. Súper recomendable material. Recordar a Opeth y Dream Theater resulta inevitable.

Ahora es turno de disfrutar de la nueva joya tapatía. Aetherevm es la reencarnación misma del mejor 'death melodic metal' sonido de Gotemburgo que podríamos imaginar. Si tuviera una banda y me preguntaran a qué me gustaría sonar, diría que exactamente así, como lo hacen estos músicos venidos de Guadalajara. ¡Qué fiereza para hacer sonar las guitarras!, y al mismo tiempo, que sutileza para ir llevando los acordes a lo más oscuro de la noche.

El grupo que cerró con broche de oro la presentación del viernes en conocido centro de entretenimiento al oriente de la ciudad (poco antes de llegar al periférico), se brindó al máximo al público lagunero. Agradecidos en todo momento, van calentando motores antes de su presentación en el Hell and Heaven de principios de diciembre de este año, en el foro Pegasso de la ciudad de Toluca. Aetherevm está listo para ser enviado a las "ligas mayores".

Los cuatros grupos que se unieron en este punto del planeta traían consigo una maleta llena de recuerdos para su venta, un 'merchandising' que incluía desde playeras, discos "en físico", posters, púas y hasta "calcas" para dejar documento de su paso por Torreón. Y lo que viene. El sonido del lugar también ayudó para que la presentación se llevara con éxito y decoro.

Una mañana después, desde el hotel de concentración, los músicos emprenden el regreso. Un café, una charla con Marines y el bajista de The Arsonist; es hora de volver a casa y volver a tocar; El Confesionario los espera. Ambos saben que esto apenas comienza.

Les recuerdo que siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube] y @VozdelDihablo [Instagram y Twitter]. Queremos cerrar el año con todo y recibir el que sigue con mucha actividad y contenido. Se aceptan mentadas, palmadas y sugerencias.

Hoy, por lo pronto, los invito a escuchar Radiografía del Rock, a través del 98.7 de su radio, de 6:00 a 8:00 de la noche. Keep the flame alive!