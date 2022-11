Voz de Dihablo

Mis queridas criaturas de la noche, hoy tocaremos varios temas, desde algunos que ya están muy manoseados hasta propuestas refrescantes que están por visitar la Comarca. De Mantra, Asagraum, The Advent Equation, Aetherevm, The Arsonist y más, hoy, en la Voz del Dihablo.

El metal en La Laguna ya parece una broma. De nueva cuenta, un evento que prometía bastante calidad sobre el escenario fue desairado; aunque ya se ha dicho hasta el cansancio en este y otros espacios que son muchos los factores que afectan a este tipo de eventos, no está de más darle una repasada.

Mantra llegó a Torreón desde Costa Rica para comenzar la primera parte de su nueva gira, que tocará varios puntos de la república. La ilusión de sus integrantes se topó con la realidad lagunera. Cuentan que el show estuvo "de poca", pero con muy poca raza. Aquí no hay novedad.

El buen Omar Nava viajó desde Durango para presenciar el espectáculo y no se fue decepcionado. El domingo pasado, entrevistamos a Eduardo Marenco en Radiografía del Rock, uno de los guitarristas. En sus palabras, esperaban una gran velada. Pero múltiples circunstancias, que no son nuevas, atentan contra los eventos en directo. Él mismo lo dijo en la entrevista: la gente ahora prefiere quedarse en casa a escuchar la música por aplicaciones y plataformas. Hoy, hay tanta oferta y poca demanda.

Duramos casi dos años encerrados por pandemia y apenas se "abrieron las puertas" a la vida como la conocíamos, los festivales se empezaron a reanudar por todo el mundo. En Europa, en Norteamérica, en México… A punto de terminar 2022, el número de conciertos se multiplica y, tan solo para el público mexicano, hay demasiadas opciones de aquí a que termine el año, incluso hasta el primer trimestre del que viene. Son buenas noticias, pero…

Tanta oferta en el mercado nos pone a muchos en la disyuntiva de tener que elegir; ya sea por cuestiones económicas, de tiempo, logística o lo que sea, pero está difícil asistir a todos los eventos. Ese dinero que se destina a eventos masivos significa sacrificar los eventos caseros; "me ahorro las tocadas locales para juntar e ir a otras ciudades". Amén de la poca y poco efectiva publicidad que se hace en la localidad y la poca fe de los fervientes amantes del metal.

Y sin embargo, la vida nocturna se aferra a seguir. Hoy, por ejemplo, sábado 5 de noviembre, Asagraum llega desde los Países Bajos para destrozar tímpanos en el corazón de Torreón, justo a la vuelta de esta casa editorial. Junto a ellas (porque son puras mujeres), Svmerion, D.S.F.A. 666 Tributo a Rotting Christ y Eternal Darkness. La cita, puntual a partir de las 9:00 de la noche.

El platillo especial para los laguneros se dará el próximo viernes 11 de noviembre y, ahí sí, pónganme una mesa llena de cervezas que no pienso faltar. Death melódico desde Guadalajara con Aetherevm (el nombre está medio impronunciable pero la música es un exquisito deleite al oído educado). El apelativo refiere a términos de carácter metafísico / filosófico; desde que vemos las portadas de sus discos, ya lo podemos imaginar. La música es algo así como un Insomnium en sus mejores álbumes, combinando guturales y voces limpias, buenos 'riffs' y un ritmo alucinante. Los tapatíos estarán presentes en la edición de este año del Hell and Heaven, entre otras presentaciones para el esperado regreso.

El próximo fin de semana, podremos verlos en conocido bar al oriente de la ciudad, por el bulevar Revolución, antes de llegar al Periférico, para presentar The Beauty of Chaos. Pero no vienen solos. Qué mejor compañía que The Avdent Equation, quienes ya conocen la Comarca desde hace tiempo, por allá de 2015. Ese año, los conocí después de ver un Super Bowl (domingo 1 de febrero). Fueron el preámbulo perfecto para un concierto de Dark Tranquillity Desde entonces, supe qué tipo de banda tenía enfrente de mí. Progresivo sabroso y poderoso.

The Arsonist, de Saltillo, y Svmerion, de Gómez Palacio, completan el cuadro. Lo mejor: el evento no tendrá ningún costo. Ya no hay pretexto, ¿o sí? Entre buenas "rimas" y sonidos extraterrestres, marquemos de una vez la fecha en nuestra aprestada agenda. Quedará pendiente la cita con The Iron Maidens, para el 9 de diciembre en el centro de la Comarca Metalera. ¿Será que aún se puede rescatar la esencia de lo que mueve la música que tanto nos apasiona?

Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube; próximamente, nuevas temporadas] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].