Voz de Dihablo

En el último tercio del año, aún queda mucho por ver... Y escuchar en directo. Ayer, Obituary haría las delicias de la noche en Monterrey con un 'setlist' para fans de antaño. Espectacular. Y la serie de conciertos y festivales se viene en grande.

El México Metal Fest abrió la puerta para lo que viene a continuación. En la capital de Nuevo León, seguirá la fiesta el martes con Sepultura. U.D.O. hará lo propio el 23, mientras Guns N' Roses se presente en el estadio de los Sultanes.

Lo más significativo, al menos en volumen, se reserva para diciembre. Entre los primeros días del mes (2, 3 y 4) se vivirá el regreso de un vistoso festival que de vez en vez se toma sus descansos; este último, "por causas de fuerza mayor".

El Hell and Heaven promete el mejor cartel de su historia, incluso para superar el de 2018, cuando juntó a parte importante de las bandas más icónicas del rock... De las que sobreviven, claro está.

Para 2022, hay varios "cabezas de cartel". El viernes, estarán Scorpions y Pantera a cargo de cerrar la noche. De los primeros, no hay mucho qué decir que no se sepa: son garantía total de un show de calidad. Mientras que la banda texana se reconstruye, primero con dos miembros sobrevivientes, Rex y Phil Anselmo, más la suma de un par de privilegiados: el guitarrista Zakk Wylde y el baterista de Anthrax, Charlie Benante. ¿Polémico? Sí, pero es lo que hay y la alineación no tiene desperdicio. Además, es lo más cercano que tendrán las generaciones jóvenes de disfrutar algo de lo que fue Pantera en los 90. Por suerte, la voz, que es un sello inequívoco, sigue fuerte y muy presente.

El viernes también estarán otras agrupaciones importantes como Meshuggah, Arch Enemy, Epica, Cradle of Filth, Venom, Marduk y Taake. Algunas ya estuvieron en el MMxF.

Para el sábado, los honores le tocarán a Slipknot y Judas Priest. Los gringos no volvieron con su fest a México, pero al menos sí se harán presentes para sus miles de fans y todo si espectáculo. Por su parte, la gran leyenda británica del 'heavy metal' se niega a dejar los escenarios y mientras Rob Halford y compañía se sientan con energía, demuestran que seguirán de pie. En esta ocasión, para celebrar ni más ni menos que 50 años de andar rockeando por el mundo: 'Heavy metal never die'.

El sábado, podremos escuchar también a una banda tan interesante como Trivium, que sin duda llega en su mejor momento, en plena madurez.

Además, Behemoth, Bad Religion, Pain, Demolition Hammer, Kittie, Benediction y Unleashed; ¡Imagínense nomás! Sendos platillos de metal variado y resonante.

Para el último día de festival (a ver cuántos quedan de pie), se vivirá el anunciado "último show de Kiss en México". Junto a ellos, Megadeth, Hypocrisy y la gran sorpresa: Mercyful Fate. El "rey diamante" advirtió que al menos en gran parte de su actual gira presentarán todo el show completo; simplemente, no nos lo podemos perder.

Completan el cartel bandas que, en apariencia, nada tendrían que hacer al lado de estos titanes del metal: Ska-P y Panteón Rococó... Pero antes, queda como opción la propuesta del metal con lírica cristiana, a cargo de Strypper y P.O.D.

Por supuesto, estos son solo algunos de los nombres que sobresalen, basta darle un segundo vistazo al cartel para ver qué más ofrece el festival en sus letras chiquitas. Por ahí, grupos de mucha carrera en la escena nacional y otras que traen novedosas propuestas.

El foro Pegasso, en Toluca, se alista para el regreso de la actividad en su recinto. Definitivamente, esta vez sí hay para todos los gustos. Ojalá que la totalidad de las bandas anunciadas estén presentes.

Un par de días después, un mini "infierno" encontrará sede en Monterrey, en el mismísimo escenario casa de los Sultanes. Para la parada regia, podremos presenciar los shows de Judas Priest, Mercyful Fate, Pantera, Behemoth y Stryper. Lo malo: el día es martes, pero al menos los regios y algunos vecinos lo tendrán más cerca. Esto será también un regreso importante: el Monterrey Metal Fest, que tuvo cuatro floridas ediciones en el pasado.

Si esto fuera poco, ese mismo fin de semana, el viernes 9, Exodus dará concierto en la ciudad de las montañas, para darle vuelo a su reciente disco Persona Non Grata.

Pero si te quedan ganas de "metalizar", espérate a 2023. Iron Maiden anunció gira europea para verano, donde combinarán los temas más épicos del reciente Senjutsu, que fueron marginados de las últimas presentaciones, más temas del clásico Somewhere in Time. Esperemos lleguen con esa gira también a tierras latinoamericanas.

Opeth también se dará una vuelta por nuestro país en 2023... Y esto parece solo el comienzo. ¿Estás preparado?

