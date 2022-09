Voz de Dihablo

Estamos a unos días de volver a vernos con motivo del 'metal', la música que tanto nos apasiona, el encuentro por el cual hemos esperado durante casi 3 años. El México Metal Fest comenzó ya el pasado fin de semana, con la primera prefiesta llevada a cabo en un centro de entretenimiento en Guadalupe, el municipio que ha de albergar tremendo fin de semana, el más pesado del año en nuestro país.

Para esta primera primera fiesta (porque no será la única antes del magno evento) estuvieron grupos como The Architect of Nightmares, In The Flesh, Young Lust, Coventrate, Aztlán (presentando nuevo disco, Quinto Sol; el fin de una era), entre otros, con una buena afluencia por parte de la comunidad metalera de Nuevo León.

Algunas caras conocidas entre los presentes comienzan a calentar el evento para los días 23 y 24 de este mes, en las instalaciones de la Expo Guadalupe, además de que los sobrinos del Tío Metal pudieron recoger sus respectivas playeras de las ediciones V y VI del aclamado festival, según sea el caso. El lugar a donde se movió la fiesta metalera, se espera venga a mejorar sobre todo en la parte de conectividad y transporte, estar más cómodos en instalaciones más grandes y que el 'sold out', a fin de cuentas, se recuerde como algo más impresionante.

Fue un gusto volver a saludar al Tío; ¡Desde 2019 no estrechaba esa mano amiga! La buena vibra está presente y, quizá, una nueva sorpresa nos llegue por estos días, en caso de que se confirme la ausencia de Possessed, debido a problemas de salud de su líder y vocalista Jeff Becerra. Primero que nada, le deseamos una pronta recuperación y que su padecimiento no pase a mayores. El "jefe" sabe lo que es sobreponerse a uno y mil obstáculos.

Pero el cartel está robusto y hay para prácticamente todos los gustos, si hablamos de metal extremo. El viernes, Kreator encabeza la velada, acompañado de un tridente igual de poderoso, para completar ese famoso 'big four' alemán: Tankard, Sodom y Destruction. Ya han pasado algunos ayeres desde que Thomas Angelripper propició el emotivo 'wall of death' sobre la explanada del estadio de los Sultanes, la otrora casa del México Metal Fest. Este fin de semana, se estrenará lo que se convertirá en su tercera sede oficial en la historia.

Además, se tendrá la presencia de Hellhammer, Triumph of Death, proyecto encabezado por Thomas G. Warrior, la gran leyenda del metal extremo. Rotting Christ, Dismember, Cradle of Filth continúan un listado de bandas que promete una verdadera noche épica de metal europeo que pocas veces se ve sobre un mismo escenario.

Para el día siguiente, llama la atención la presentación de W.A.S.P., como 'headliner', seguido por un importante número de agrupaciones emblemáticas: Mayhem, Bloodbath, Mayhem, Nile, Coroner, Dark Funeral, Vader, Asphyx y hasta Jinger, grupo que ha dividido opiniones pero que sin duda llama la atención en una presentación en directo.

Existe otra franja de nombres para la doble jornada entre las que destacan Jungle Rot, Nervosa, Incantation, Voivod, Broken Hope, Batushka, Pentragram, Suffocation y Belphegor que para nada desentona con el considerado "plato fuerte" del festival. Mucho 'black', 'death', 'thrash' y algo de 'heavy' / 'power' harán del México Metal Fest 2022 una fecha histórica para el género en el país.

El talento de grupos nacionales también estará de manifiesto, con propuestas frescas y otras ya muy clásicas. Por un lado, Ancestry, directos desde el estado grande más la incorporación del lagunero Eduardo Hernández (quizá le mejor voz de 'heavy metal' de todo el condado), hasta el regreso de la leyenda del 'death metal' mexicano Cenotaph, de vuelta a un escenario importante en la capital neoleonesa. El Chivo, Anima Tempo, Total Death, Cemican, Obesity, The Rise of Mictlan, Last Breath son otros nombres de grupos que ya nacen con propuesta.

Por si el par de fechas hubiera sido poco, el Tío tiene preparado el 'after' MMxF, programado para el domingo 24 de septiembre, con la presencia estelar de Nargaroth, en un show más cercano y exclusivo, a un precio bastante módico.

La fecha está por cumplirse por fin. Después de tanto ir y venir, de tantos sinsabores, tantas promesas y tantas esperanzas. La expectativa está fuerte no solo entre los habitantes de la Sultana del Norte y sus alrededores, sino que los viajeros del centro y resto del país también se muestran ansiosos. Piden recomendaciones a través de las redes sociales y los extranjeros preparan ya maletas y pasaportes.

Miles de personas convivirán el próximo fin de semana en un marco de hermandad y camaradería, bajo el cobijo de La Música del Dihablo, que tanto nos apasiona, en un mismo lugar. Miles de almas al unísono de un coro endemoniado, bajo un grito que sea la expresión de varias generaciones enteras. Y ahí habremos de decir presente.