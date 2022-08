Voz de Dihablo

Esta semana se llevarán a cabo un par de veladas artísticas importantes en la Comarca Metalera; tan opuestas y radicales como complementarias (no sé qué dije pero se escucha perro). La buena noticia: no se empalman.

Por un lado, el viernes 2 de septiembre (ya toca cambio de mes), llega Thy Antichrist desde Colombia, con su propuesta evidentemente 'black metal' y lírica evidentemente anticristiana. La banda comandada por Andrés Vargas, que cumplirá fechas en Torreón y Monterrey, ha ido en ascenso y cuenta ya con varios trabajos realizados en estudio. Para ellos, son muy importantes este par de presentaciones a miles de kilómetros de su país. La cita en La Laguna es en el conocido centro de entretenimiento sobre avenida Allende, a escasos metros de la Plaza Mayor, casa del Dihablo Fest.

Para amenizar, a Thy Antichrist lo acompañarán Ashen Mort (de Ciudad Juárez), Eternal Darkness, Asbath y D.S.F.A. 666 Tributo a Rotting Christ. Definitivamente, será una noche dihabólica.

Un día después, para quienes aún disfruten de las mieles de 'hard rock' romántico, Xava Drago estará en un bar al oriente de la ciudad (frente a conocido nosocomio) para interpretar los mejores temas de Coda, de su carrera como solista y una que otra sorpresilla junto a Reina Roja. Sábado 3 de septiembre es la cita. En ese mismo recinto, una semana después, estarán Julio Revueltas y Mauricio Clavería.

La semana pasada, fue revelado (por fin) lo que parecía un sueño… o una pesadilla: el cartel de la enésima edición del festival Hell and Heaven. Como siempre, aparecen nombres importantes en el póster. La novedad es que el evento será de tres días: 2, 3 y 4 de diciembre del presente (sigo sin entender por qué usaron números romanos para los días). Foro Pegaso, el lugar.

Para la primera jornada están anunciados grupos tan importantes como Scorpions y la reinvención de Pantera, que tal vez debería llamarse Pantera 50 por ciento o 'Half Pantera' (ese es tema para otra discusión). Luego, viene una lista de grupos de cierto peso o unos ya muy vistos: Meshuggah, Epica (otra vez), Cradle of Filth, Arch Enemy, Venom y los repetidos entre festivales Marduk y Possessed. Abajo, los de abajo: bandas que no terminan por despegar o que no juntan muchos fans.

Segundo día: A la cabeza, Slipknot (que prefirió alejar su festival de tierras mexicanas) y la leyenda viviente Judas Priest, celebrando 50 años de 'heavy metal' (recordemos, Rob Halford acaba de cumplir 71). Poco que agregar; siempre serán bienvenidos. Los acompañarán interesantes propuestas como Bad Religion o Trivium, una banda a la que le traigo ganas "en vivo" desde hace rato, además de los conocidos Behemoth, Kittie y… (abro letras mayúsculas): UNLEASHED Y BENEDICTION, deidades 'death'. Además, Pain como cereza de semejante platillo.

Domingo, tercer día (para el que quede de pie): Como estelar, Kiss y su prometido último show en México (ojo, podría ser México país o solo CDMX); lo que queda de Paul Stanley y Gene Simmons más dos músicos invitados y su show de lucecitas y pirotecnia.

Junto a ellos: Megadeth, que ignoro por qué aparecen como "invitado especial ('special guest')" y su majestad Mercyful Fate (este solo vale la vuelta). Hypocrisy aparece muy abajo, tristemente, porque eso hace suponer que no tocará más de 30 o 40 minutos.

En medio está lo realmente peligroso: ¿qué hacen bandas como Ska-p y Panteón Rococó en un festival cuya identidad era meramente metalera? Ni siquiera a bandas de relleno deberían llegar, pero bueno, cada quien arma su festival como le da su gana. Junto a ellos, P.O.D. y Stryper, que nunca han sido de mi personal agrado; demasiado catecismo.

Todos los días se completan con infinidad de agrupaciones en letras chiquitas, muchas ya tienen años siendo "emergentes" y nomás no han terminado de "emerger"; siguen sumergidas en el fondo de los carteles.

Su oportunidad aparecerá en el momento en el que algunos de los pesos pesados comiencen a cancelar para subir algunos peldaños en la programación. Y ese, a fin de cuentas, es el riesgo que siempre presenta este festival: ¿cuántas de todas estas bandas veremos realmente en el festival anunciado para el primer fin de semana de diciembre en suelo mexicano? Ustedes ya conocen la historia… o deberían.

En el norte, también en diciembre, ya se cocina el regreso del Monterrey Metal Fest; ojo, porque algunos nombres del HH podrían repetirse. Esperemos.

Por hoy, es todo. Elijan lo que les dé paz o energía y recuerden que siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube], @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].