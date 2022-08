Voz de Dihablo

Estamos a menos de un mes de la visita de Ensiferum a nuestro país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El 16 de septiembre, después de "dar el grito", darán su primera presentación (en la capital de la república). Al día siguiente, viajarán a la Perla Tapatía, para cerrar su paso por territorio nacional en la Sultana del Norte. Tres fechas por los principales escaparates del país ponen de regreso a una banda que ha ido escalando de a poco. La de esta ocasión es una apuesta ambiciosa.

La banda surgió en Helsinki, Finlandia, a mediados de los 90 y ya cuentan con 8 álbumes de estudio. Desde su primer larga duración (del mismo nombre), llamó poderosamente la atención de muchos. Se veía poder y tradición en un grupo que buscaba en levantar alto su "espada" entre los márgenes del "folk", "power" y "epic" metal. En 2020, lanzaron Thalassic, con el que invitaron a su público a participar para ser parte de uno de los videos de sus sencillos, de manera virtual interactiva… algo así.

A pesar de que la carrera de estos fineses se ha ido consolidando, los grandes escenarios han tenido que esperar. Por ahí, se les ha visto con éxito en los festivales europeos de verano y ahora que terminan, se enfrascaron en un importante "tour" al lado de Dark Tranquillity. Ensiferum es una banda seria que busca dejar su nombre en la historia del metal. Vale la pena darles una buena escucha.

En 2011, fue su primera visita a México, al lado de agrupaciones como Moonspell y Finntroll. Para 2016, estuvieron en uno de los escenarios secundarios del Hell and Heaven de esa edición. Y hace tres años, en 2019, se presentaron otra vez en la CDMX. A mí me tocó verlos en el HH. Aquel día, estaba entrada la tarde y habíamos bebido cerveza, suficiente cerveza. Fue un festival de locura, desde su mala organización (para algunos lograr el acceso) hasta el movimiento raro de horarios y escenarios. De pronto, ya no sabías quién tocaba dónde y cuándo; la lluvia terminó por darle su propio toque a la caótica, pero musical, jornada. De los nombres que creo recordar que, entre que vi y no, estaban Epica, Ghost, Sepultura, Obituary… De pronto, en ese ir y venir de escenarios, nos topamos (mis amigos y yo) a unos vikingos que luchaban con todo y espadas sobre el entarimado.

Sus rubias melenas y el épico sonido que los caracteriza nos hizo detenernos. Debo confesar que el encuentro no fue casual y entre los mares de cerveza sobre los que tuvimos que navegar y el caos de los horarios, atiné a entrar a ese océano revuelto en el que mis acompañantes solo pudieron seguirme por unas cuantas melodías. Ensiferum, tan lejos y tan cerca, por primera vez al alcance. Es por eso que siento una deuda conmigo mismo de querer escucharlos una vez más.

La gira en turno se denomina "Thalassic and other classics", haciendo referencia al álbum más reciente y a canciones importantes de su repertorio. Para mí, el último disco no es su mejor; siguen con la tónica de los anteriores pero no hay demasiadas canciones que destaquen. Lo puedes escuchar completo sin problema, pero invariablemente te queda una sensación de querer más y es ahí donde entran los clásicos en acción.

Volver a terrenos iniciales, con el álbum homónimo y luego viajar por Iron, Victory Songs y From Afar. Todavía el Unsung Heroes me parece entra en este tenor, de una atmosfera mágica, vikinga, como si en verdad te transportaras en un barco sobre los mares que dividen aquellos pequeños países nórdicos del resto de la Europa central. Con esa voz rasposa al mando y excelentes coros celestiales que invitan a emprender el viaje, aderezados por 'riffs' efectivos y un ritmo que te anima a levantar tu cerveza (como si necesitáramos motivos).

La discografía de estudio de Ensiferum la completan dos álbumes más, sin contar el mencionado y último disco (al momento): One Man Army (2012) y Two Paths (2015). El primero, lo adquirí con los ojos vendados (a bordo de mi barco vikingo) y me llegó con una bonita edición especial y disco de regalo. El segundo, por obligación. Pero siempre, siempre, vuelvo a lo primero, donde la banda emprendió el viaje con pleno conocimiento de su destino.

Una vez concluido su paso por México, Ensiferum bajará a Colombia, Chile y Brasil para seguir con su gira latinoamericana.Hijos de Odín, de Thor o de Tyr, me da igual, estos vikingos nos harán menear la melena muy próximamente a los mexicanos… pero que no se sientan excluidos los calvos; llévense sus espadas y veamos cómo nos va. ¡En la mía confío!

