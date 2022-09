Voz de dihablo: Se fue la luz

La noche había caído sobre la Comarca. Los parroquianos de lo mundano estaban listos ya; uno a uno, fueron llegando al recinto de los grandes eventos. La fecha esperada estaba por darse, en medio de una lluvia apenas perceptible y una atmósfera turbia… Gris, poco esperanzadora. Era la noche de Thy Antichrist, la primera vez en Torreón.

Pero las caprichosas Fuerzas de la Oscuridad tenían un plan distinto. Quizás, Dios no quiso que ocurriera la noche del Diablo en suelo mexicano. Una falla técnica cuando el escenario estaba en todo su esplendor y el público atestiguaba el espectáculo maligno de D.S.F.A. 666 A Tribute to Rotting Christ vino a interrumpir el recital. Desconcierto.

Se fue la luz. Aunque a los alrededores, permanecía iluminado. Se creó un agujero en medio de la calle, como una cueva que atrapa a quien se atreve a pasar por alto las recomendaciones divinas. Algunos se van, otros regresan… Unos más, apenas llegan. La oscuridad parece seductora. Dos o tres habitantes de ese armario oscuro salen a buscar soluciones, mientras otros nos internamos más a lo cavernoso.

Dentro hay velas y una sensación de paz. No pareciera que aquí habría de celebrarse un culto a lo anticristiano. Velas, música de un celular y algunos aferrados que disfrutan de su cerveza y la compañía de quienes no se han ido. Las teorías conspiranoicas comienzan a hacer eco. ¿Fue Dios? ¿Algún borrachito que descuidadamente desconectó los cables? ¿Algún humano con negras intenciones, más negras que el mismísimo "black metal"?El metal ha vuelto a sus orígenes: el "underground". El mensaje de Thy Antichrist no pudo encontrar mejor refugio, aún sin darse a conocer por quienes lo integran. Introspección. ¿Qué hace el ser humano en el mundo sino destruirse a la mínima provocación? Andrés Vargas, Robert Abyssus y Benjamin Shanks andan por ahí, deambulando. Atienden amablemente a quienes se acercaron esta noche maldita a buscar el consejo de Nietszche.

El "corpsepaint" del Antichrist 666 se ha desvanecido, junto a las esperanzas de muchos en el lugar. Desesperanza. La música del Diablo está de regreso en su verdadero hogar. Ojalá se sintiera la ventisca invernal de la tierra del "black" (y la de muchos de por aquí), Noruega. Las inclemencias eléctricas han estropeado el encuentro con la música esta vez.

"El Diablo ya no asusta a nadie, para ser realistas", dice Andrés Vargas, líder del proyecto que nació en Colombia, halló conexión en Dallas y se extendió hacia el resto del mundo. "Ya no existe esa impresión que se tenía antes, en la música de los 80, cuando las letras satánicas querían causar temor en ciertas audiencias y causaban cierta repulsión. Eso ya no asusta a nadie", reitera.

Los integrantes de Thy Antichrist llegaron desde un día antes a la Comarca. Querían dejarlo todo listo. En esta región olvidada, habría un verdadero festín demoniaco de primer mundo como pocas veces se ve. La música, la letra, la reflexión y el apoyo del respetable en comunión. Los que se quedaron no desesperan, mientras el Anticristo se disculpa por las fallas que son ajenas a su jurisdicción. "Nunca nos había pasado esto", repite a quien se le acerca.

En cierto momento, luego de varios parpadeos, la luz se enciende de nuevo. Un esbozo de sonrisa se dibuja en la pared central, justo sobre el escenario, pero es imposible; el daño está hecho. El show que pretendía Vargas junto a sus compañeros ya no será posible. La pintura se ha ido y no hay tiempo de volver atrás.

"La estética principal o única de Thy Antichrist es el aspecto visual, el 'corpsepaint' integrado con la intensidad del performance en vivo", explicaba Andrés la tarde previa. "Eso es algo que hace que tenga diferencia con el resto de las bandas dentro del género. El grupo se ha caracterizado por una influencia filosófica muy importante (basada en Friedrich Nietzsche). Él partió en dos la historia de la filosofía en contra de dogmas y estructuras religiosas en Europa que se vivían en ese momento, tan tradicionales, tan cerradas", de ahí el nombre de la banda, "El Anticristo". (Ver la entrevista completa en el blog El Diván del Dihablo).

Una noche después, Thy Antichrist lo lograría en Monterrey. Show a 'full' con gran respuesta de la escena regia. Mientras a unos 700 kilómetros de distancia, rumbo al centro de la geografía nacional, se llevaba a cabo la primera edición del Candelabrum, con éxito y grupos de culto, luego de dos años de haberse pospuesto; efectos de una pandemia. El destino pone a cada quien en su lugar; el equilibrio, de a poco, irá regresando.Para la Comarca, queda la promesa de un evento futuro por parte de Thy Antichrist... Y ahí estaremos, "si Dios quiere" o el Diablo no mete la cola. Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube], @VozdelDihablo [Instagram y YouTube].