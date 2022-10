Voz de dihablo: No es para todos

Los festivales no son para todos. Ir a un lugar abierto con miles de personajes ataviados en "coloridas" playeras negras, algunos casi casi disfrazados de seres de ultratumba, desde antes del mediodía hasta 2 horas pasada la medianoche. Aguantar en el inter las inclemencias de los rayos solares (la lluvia, si fuera el caso), con opciones para comer que triplican su precio en circunstancias habituales, definitivamente no es para cualquiera. Se vale.

Acudir a un festival de música de más de 28 horas de duración (repartidas en dos días) es solo para quien sabe de la oportunidad que representa "aventarse" de un solo golpe a varios de los grupos por los que ha esperado ver en directo; repetir la experiencia, si es que alguno ya ha pasado por su 'checklist'. Un festival de música es escuchar diferentes propuestas, ir de un escenario a otro tratando de acaparar lo más que se pueda y, a la vez, dejar un hueco para llenar el del estómago. Por supuesto, también hay que separar espacio para ir al baño de vez en cuando.

No a todos les gusta este "sufrir". Estar rodeado de miles de humanos en un área destinada para los marginados. Finalmente, ahí estamos, frente a un par de entarimados gigantes después de casi tres años desde la última vez.

El fin de semana pasado por poco y me quedo sin ir. Acudí al México Metal Fest como suelo hacerlo en cada edición. Con la expectativa alta, porque año con año así ha sido, una mejora constante. Con la promesa del Tío Metal de que nos brindará lo mejor en cada uno de los tres escenarios dispuestos para que nos volvamos locos en presencia de bandas que han viajado desde muy lejos. Tal como lo hizo Federico Solari, un sudamericano que se animó a visitar Monterrey para atestiguar una doble jornada épica, de las que no hay en su país. Tanto él, como el poblano Amusia, han constatado que en el norte de México se hacen bien las cosas. Ambos comparten su gusto por el metal y se deshacen (hasta las lágrimas, caso del paisano) en elogios para el festival regio. Y no están faltos de razón.

El (presumiblemente) argentino fue parte de la versión más ambiciosa del MMxF (como él la ha calificado). Hemos visto como un periodista compatriota suyo, en lo deportivo, ha viajado desde tan lejos para maravillarse con la liga mexicana de futbol. Ahora, le toca a Solari (de apellido futbolero) hacer lo propio en términos de metal. Dice que está ante lo que posiblemente haya sido uno de los mejores fines de semana de su vida y que nunca había visto tal cosa. Los que han ido a festivales europeos, aseguran que por ahí va.

Yo no tengo para tanto. Lo más lejos que he viajado es hacia al norte, al vecino país de las barras y las estrellas. Pero me queda claro que si alguien ha hecho bien esto de los festivales metaleros en México es precisamente el México Metal Fest. Por eso el nombre le hace justicia. El total de las bandas internacionales fueron de renombre y respeto. Algunas, legendarias. Fácilmente podías andar de un escenario al otro y toparte en el camino con alguno de esos personajes que han hecho que sigamos con fervor este estilo musical. En ese momento, sin problema, sacas el cel, te tomas la foto con el artista, estrechas su mano y sigues hacia lo que sigue. Así, de un lado a otro hasta que los pies palpiten y las piernas reclamen descanso. Es una feria.Es momento de ver a los amigos, ya sea de tu ciudad que no ves seguido o a los de otras latitudes. Monterrey, CDMX, Guadalajara, Durango, Chihuahua, Torreón, Gómez Palacio, Puebla, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, Colombia, Chile… Dos días de intensa actividad sobre tres escenarios para unas 55 mil personas que vibran bajo los mismos "riffs" infernales, para que al final, todos acaben coreando la más melódica de la doble jornada: "I Wanna Be Somebody…".

A esperar a 2023. De nuevo serán dos días pero una sola edición: México Metal Fest VII. ¡Gracias Cacique por hacerlo posible! Los primeros nombres en la lista: Blind Guardian, Septicflesh (sinfónico), Impaled Nazarene, Cancer, Los Males del Mundo, BMR y Haborym.

"¡A huev…! Ya quiero que sea el siguiente", gritó un 'metalhead' como chiquillo al conocer el anuncio. Y se fue sonriendo envuelto en una bandera de metal. Se fue sonriendo como quien tiene la promesa de un juguete nuevo.

Pero esto, definitivamente no es para todos. Se trata de un cerrado círculo, exclusivo para miles de almas que encuentran un refugio en el metal extremo. @VozdelDihablo [Instagram y Twitter]. La Música del Dihablo [Facebook y YouTube].