Voz de Dihablo: Metal a la carta

De las series que podemos ver hoy en el amplio colorido de apps y plataformas, desde hace semanas, se popularizó el capítulo de Stranger Things (Cosas extrañas) donde aparece una vieja y famosa canción de Metallica, el clásico Master of Puppets. La polémica, como siempre, hizo su graciosa aparición.

Hay a quienes no les parece que el tema sea parte de una serie que va dirigida, aparentemente, a adolescentes (aunque tengo mis dudas que la serie vaya solo a nuevas generaciones), mientras que otro grupo de personas se emociona con la idea de ver las canciones que los acompañaron durante sus años mozos en obras de la actualidad. Me ubico en el segundo grupo. Sin embargo, no pienso "chutarme" una serie de quién sabe cuántas temporadas y capítulos solo para llegar al episodio donde aparece un morro interpretando un verdadero himno del 'heavy music'. Me basta con ver la escena, aunque no termine de entenderla por falta de "contexto".

Los que critican ferozmente este tipo de combinaciones en el cine y la televisión tendrían que darse cuenta que, en muchos casos, se trata de la influencia exacta e inequívoca de quienes elaboran estos materiales; es decir, productores, guionistas, directores y creadores en general tienen la edad suficiente para identificarse con la época en que la rock era lo que dominaba en radio y listas de popularidad y, si bien en la actualidad no es el género de música que predomine, sí se mantiene vigente, con una presencia y fuerza innegables. Las pruebas están ahí.

Sobre la música que predomina en la actualidad podemos decir mucho, pero tal vez solo se trata de una bajada en la curva inevitable que se da en todos los temas de la vida. Una curva pasajera, por fortuna, que no puede borrar todo lo que a la fecha se ha grabado. Así que tampoco se trata de sufrir por algo que no nos llena el oído. Confiemos en que el mal rato pasará, y si no, los pasajeros somos nosotros.

Precisamente, hablando de Metallica, y como cada año pasa, el 12 de agosto se recuerda el lanzamiento del llamado 'black album', el disco que marcó un antes y un después en la carrera de la banda y quizá también en el rock "pesado". Metallica "se vendió" a millones de nuevos escuchas con su material mejor producido, obra del genio Bob Rock. La banda de San Francisco tenía ganas de hacer un disco así y lo hizo, como acostumbra a hacer lo que se le antoja. A la fecha, ese disco se ha reeditado en infinidad de versiones con ventas por 30 millones de copias en el mundo.

Han pasado 31 años ya desde que Metallica sacó al mercado su álbum homónimo y la historia sigue. En Estados Unidos, hasta 2016, era el disco más vendido. Pero el gusto se rompe en géneros y bandas.

También por estas fechas cercanas, el vocalista James Hetfield, quien ha tenido problemas de alcoholismo y al parecer ahora enfrenta un divorcio con Francesca, llegó a la edad de 59 años. No olvidar que hace poco, en una gira por Sudamérica, el cantante se tiró de rodillas para confesar que pasaba momentos de duda e incertidumbre. Cada quien sabe cuáles son los demonios que enfrenta. Veinticinco de esos 59 años, los vivió junto a la que ahora sería su exesposa.

A veces, todo tiene un fin, pero la vida tiene que seguir… para quienes siguen con vida.

En la Comarca, se prepara un concierto en un bar del oriente de la ciudad (frente a reconocida institución médica). Xava Drago, la voz de Coda, estará el 3 de septiembre junto a los reconocidos músicos de Reina Roja para interpretar éxitos de Coda, canciones de él como solista y un poquito más. Así que, para los que son nostálgicos y 'rockers', ahí está la opción.

Una fecha antes, en la casa del Dihablo Fest (el bar sobre la avenida Allende, a unos metros de la Plaza Mayor, que siempre congrega los mejores eventos) se presentará Thy Antichrist, importante agrupación colombiana con más de 20 años de trayectoria. El proyecto original de Andrés Vargas busca consolidarse y los laguneros tenemos la oportunidad de presenciarlo. En el evento, estarán también Ashen Mort, de Ciudad Juárez (a quienes ya disfrutamos en la presentación de Cenotaph recientemente), además de Eternal Darkness, Asbath y Fog End; una noche llena de 'black metal', blasfemia y densa oscuridad. No te lo puedes perder.

Ahora se escuchan nuevos sencillos de In Flames, Megadeth, Amon Amarth y Arc Enemy… La música que tanto nos apasiona se niega a morir. ¿Le seguimos?

