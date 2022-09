Una vez más, Doctor, Doctor fue el preámbulo a otra noche mágica en suelo mexicano; el 7 de septiembre de 2022, quedará marcado en la historia del Foro Sol y de los aficionados a una banda tan grande que ya no cabe en sí misma: Iron Maiden.

Muchos amigos y conocidos fueron testigos de lo que estoy diciendo. Yo no; mi serio compromiso con la educación en el país me impidió asistir a una cita más con "La doncella de acero". Pero estuve revisando los videos que me enviaron a grupos de Whatsapps, el legado que se registró en diferentes redes sociales. Testimonios. Audios. Grupos de apoyo y demás. Y no hay discusión, la leyenda no se hizo sola, han sido años de batalla, años de hacer bien las cosas.

Iron Maiden tiene más de cuatro décadas desde que lanzaron su primer álbum (homónimo) y desde entonces, se han hartado de producir y crear una obra como pocos en la historia del 'heavy metal'. Tantas caras conocidas a cientos de kilómetros de distancia, más de mil si trazamos el camino en carretera, dan fe al histórico encuentro. La gira que fue interrumpida en 2019/2020 por la pandemia ha reanudado de manera exitosa, porque hay bandas que jamás decepcionan.

El "setlist" da inicio con Doctor, Doctor; los recuerdos siguen ahí. Luego hay que presumir "lo nuevo", lo más reciente. Tres temas consecutivos del Senjutsu: el que da el nombre al disco, Stratego y The Writting on the Wall, en el mismo orden que en el disco. A partir de ahí, aparece un desfile de clásicos combinados con temas de una época próxima, intercambiando turno hasta completar los 15. La mayoría de esas canciones son de larga duración, es por eso que la cifra de canciones interpretadas no alcanza siquiera la veintena.

La selección debe ser cuidadosa; el fan de Maiden es exigente y siempre quiere escuchar sus temas favoritos. Imposible, son tantos que ya no se puede cumplir ese requerimiento. Pero al final, tampoco importa tanto; en el repertorio existen tantas opciones. No pasará mucho tiempo para que la banda edite un disco doble con lo mejor de la actual gira.

Un miércoles cualquiera en el país se convirtió en un lleno en el Foro Sol. No importa que sea día de trabajo, que esté lejos o lo que cueste, la leyenda puede con eso y más. Mientras en "provincia", se sigue sufriendo para llenar los pequeños foros. Me cuentan que una vez más, la raza metalera "dejó morir" un evento. No importa que se trate de Strike Master quien sube al escenario, la entrada fue pobre.

Pudo haber influido que al mismo tiempo estuviera Molotov en otro extremo de la ciudad, en las instalaciones de La Feria, donde la raza se dio cita desde temprano para el concierto de una banda que ha tocado hasta "gratis" en la Plaza Mayor (pero que nunca deja de llenar lugar donde se presenta). Nos hace recordar los mediados de los 90, cuando sentíamos que cantar sus canciones era ser rebelde y antisistema. La fórmula no ha cambiado mucho y entre los asistentes, su mayoría sigue siendo los de aquellos años mozos. Solo que ahora se han añadido muchos jóvenes que se dejaron seducir por algo que parecía muerto.

El sábado se pudo ver a familias completas disfrutando del concierto. Jóvenes, adultos jóvenes, adultos, adultos muy adultos e incluso niños sostenidos en los hombros de sus padres. Un poco de 'slam' por aquí, otro poco de irreverencia por acá, cinco o seis temas nuevos, los temas que no fallan… la fórmula funciona y todos parecen salir contentos.

Muchas caras conocidas en el evento. Muchos medios de comunicación. Muchos asistentes. Muchos boletos de cortesía. Mucha publicidad. Ruido, mucho ruido. Mientras el metal se condena sí mismo en el 'underground', su peor zona de confort. Y por si eso fuera poco, más hacia el sur, Julio Revueltas hizo equipo con Mauricio Clavería para presentarse en un bar frente a un conocido nosocomio. De este evento, ignoro la cantidad de asistentes.

Qué bueno que haya tantas opciones de dónde escoger. Al mismo tiempo, me parece triste que siempre llenan los mismos y el resto se pierde en el oscuro velo de la impopularidad. Creo que, sobre todo, falta darle mayor difusión a eventos de grupos no tan conocidos. Falta comunicación.

Como sea, la música sigue y seguirá. El rock está ahí, disponible para quien conserve un gramo de sensibilidad y rebeldía. Para quien busque soltarse el pelo (si es que aún lo conserva) o alzar una mano de protesta aunque sea durante un par de horas.

Hubiera preferido narrar el concierto de Iron Maiden en primera persona, pero tocó habitar acá, en el anonimato. Me tocó volver a presenciar un show de Molotov y eso es lo que hay.