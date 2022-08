Voz de dihablo: Leyenda nacional

Veinticinco años después, 30, ¡quién sabe! Ni siquiera la banda. Pero ahora estaban ahí, parados ante unas cuantas personas que esperaron durante todos estos años para escucharlos en directo, como es la esencia de la música que tanto nos apasiona.

Cenotaph llenó de metal el lugar sobre el Revolución la noche del pasado jueves. Lo que faltó fue gente. Que si no es barato, que si no hay lana. Que si está lejos, que no sé dónde queda ese lugar. Que no me di cuenta, que no uso Facebook. Que si ya estoy grande, que si mi esposa no me deja ir. Que si al día siguiente había que trabajar… Tantas razones y todas son válidas; son personales. Y mientras cada quien tiene la suya, dentro del recinto, sobre el escenario en alto, la voz de la banda dice: "No somos muchos, pero vamos a divertirnos".

Las bandas locales Nacxit y Svmerion abrieron fuego, para darle paso a los juarenzes Ashen Mort. A las 0:40 de la madrugada, se presentó su majestad Cenotaph, la leyenda del 'death metal' en nuestro país.

Mención aparte merecen los hermanos gomezpalatinos hijos de Sumeria; cada vez se escuchan mejor, más sólidos, con más 'punch', dignos herederos de las fantasías extraterrestres de Peter Tagtgren. Estos carnales, además de interpretar lo mejor de su disco Origin, then Chaos y algunos temas más novedosos, se discutieron con Roswell 47 al final de su participación. Mis respetos para una banda como esta, que con mucho trabajo y dedicación buscan mejorar su sonido. Por la mañana, desperté con la noticia que habían partido de viaje junto a Cenotaph a cumplir fechas en Chihuahua y Ciudad Juárez, dejando atrás la zona de confort.

De vuelta al baile en Torreón, la agrupación estelar de la noche logró trasladar a los presentes a una noche mágica de los 90, tocando lo mejor de su repertorio, álbumes como Epic Rites, The Gloomy Reflection of Our Hidden Sorrows y por supuesto el vanagloriado Riding Our Black Oceans.

Un par de 'rockers' estuvieron todo el tiempo entusiastas armando un 'slam' simbólico pero enérgico, al que poco a poco se fueron sumando adeptos. En la esquina del bar, un pequeño puesto con material de la banda y otras más, discos, playeras, tuvo mucha actividad, a pesar de que dentro no abundaban los humanos.

Desde temprano, Oscar Clorio y demás secuaces se dedicaron a firmar autógrafos, tomarse fotos y charlar con cuanto fan se les acercó en el previo. Si bien, Clorio es el fundador desde 1989, en la actualidad comanda una alineación poderosa al lado de Julio Viterbo, ya de muchos años en comunión, e integrantes que se han ido sumando para aportar su calidad en cada instrumento.

Aún más temprano, antes de salir rumbo al 'checksound', tuve la oportunidad de charlar con Clorio en el hotel. La pequeña gira por el norte del país los tenía ilusionados; dos de sus integrantes viajaron desde Estados Unidos, mientras que el resto se dio un paseo por el centro de la ciudad un día antes. Comieron un corte al carbón y tuvieron oportunidad de "cotorrear" con algunos amigos.

Para el día del encuentro con la música, el fundador de Cenotaph estuvo abierto al diálogo y tocó temas importantes sobre la escena del metal a nivel nacional. Hablamos de su legado, de la actualidad, de la dificultad que representa tratar de vivir del metal pero también del esfuerzo y la motivación que los hace salir y de gira y grabar nuevo material (próximamente la entrevista completa en mi blog, el Diván del Dihablo). Sobre ese nuevo disco, Clorio adelantó que lo tienen planeado para este año y saldrá tanto en formato digital como físico, casete, vinil y disco compacto. Se califica como un coleccionista y es congruente con lo que promueve.

Durante esas horas previas, tenía buenas expectativas de su concierto en Torreón. Ellos lo dejaron todo sobre el escenario y todos los que estuvimos presentes acudimos porque queríamos ver a una de las bandas importantes en la historia del país, unos pioneros, y lo disfrutamos bastante.

¿El metal está muerto? Sigo pensando que no, pese a la complejidad del tema. Cenotaph estará presente en el escenario más importante del país, el México Metal Fest, el próximo viernes 23 de septiembre. Allá está otra cita con la historia. Por cierto, que al cartel del sábado 24, se añadió a Dark Funeral, a quienes ya disfrutamos en una edición anterior y ahora vuelven para llenar con su 'black' el cielo regio. Tenemos una cita.