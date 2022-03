Viven una fiesta en FIRST Laguna

Las luces de la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Laguna volvieron a encenderse para arropar a más de 600 estudiantes de 15 estados del país que este fin de semana participan en la competencia de robótica FIRST Laguna Regional 2022.

Después de dos años de pandemia y de eliminatorias virtuales, ayer quedó oficialmente inaugurada la eliminatoria en la que 40 equipos veteranos y novatos buscarán su pase al mundial, mismo que se realizará del 21 al 23 de abril en Houston, Texas.

Son 23 contingentes patrocinados, guiados y asesorados por Industrias Peñoles, cuatro de ellos a través de su filial Fresnillo plc. En diez años de presencia de la empresa minera en el concurso de robótica, han participado 4 mil 200 estudiantes y el 77 por ciento decidió estudiar una carrera relacionada con ingeniería y ciencias.

Minutos después de las 9 de la mañana aparecieron en la cancha los conductores César Menchaca y Marlen Papadópulos para dar la bienvenida a los participantes provenientes de Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Puebla.

A la inauguración acudió Rafael Rebollar Rodríguez, director general de Industrias Peñoles; Eduardo Arrambide Leal, director del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna; Eric Pascual, vicepresidente nacional de PrepaTec; Ignacio Navarro Zermeño, presidente de FIRST en México; Bárbara Gómez, directora regional de FIRST México; y Antonio Baca Padilla, gerente de vinculación y coordinador de FIRST en Peñoles.

También acudieron Luis Gutiérrez Aladro, vicerrector académico de TecMilenio; Ricardo Schumm, subsecretario de Economía en Coahuila; Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación; y Avelino Hernández Corichi, representante del Coecyt Región Laguna.

En su intervención, Rebollar Rodríguez dijo que en Grupo Bal a través de Industrias Peñoles y de Fresnillo plc creen en la transformación a partir de la educación.

"Y sí creemos que México puede ser una gran potencia a nivel mundial, el chiste es que podamos todos trabajar impulsando eso, y eso es la razón por la que estamos aquí y por la que seguimos impulsando FIRST Robotics, yo sé que un país necesita muchas capacidades, desarrollar muchas capacidades y muchas materias.

En el caso de Industrias Peñoles y Fresnillo plc, nosotros creemos en la parte de tecnología, ingeniería y ciencias y por eso impulsamos esto con mucho corazón y con mucha decisión", expresó.

Mencionó que en la región Lagunera, Industrias Peñoles pretende que, a partir de este desarrollo y de seguir impulsando la educación, ciencia y tecnología, se pueda fundar un Centro de Automatización y Control dentro del Parque Tecnológico Torreón, impulsado por el Gobierno de Coahuila y enclavado en el Parque de Innovación Tecnológica (PIIT) que se localiza en el Parque Industrial Mieleras.

REGRESAR A LA LAGUNA, UNA BENDICIÓN

Visiblemente emocionada, Bárbara Gómez, directora regional de FIRST México, dijo que "es una bendición regresar a La Laguna" sobre todo después de la pandemia por el COVID-19 que en 2020 impidió que se realizara el Regional en la Comarca Lagunera. "Estamos sanos, estamos vivos, y quienes ya se nos adelantaron en el camino pues nos han dejado muchas enseñanzas", manifestó.

Acto seguido, hizo mención de un gran hombre, un líder y empresario ejemplar que siempre invirtió y creyó en la educación y en FIRST: Alberto Baillères González, presidente vitalicio de Grupo Bal, fallecido en febrero de este año. Como reconocimiento y en un momento muy emotivo, la directora regional de FIRST México pidió al público un minuto de silencio.

La competencia de robótica más importante del país se desarrolla el 25 y 26 de marzo y el reto de este año en la categoría de FIRST Robotic Competition (FRC) es "Rapid React" presentado por The Boeing Company.

A TODA VELOCIDAD, ARRANCA EL JUEGO

3, 2, 1 ¡Go!. Es tiempo de avanzar a toda velocidad en FIRST Laguna Regional.

Después de la ceremonia de inauguración, arrancaron los partidos de clasificación rumbo a las rondas finales, en las que se definirá a los tres equipos de estudiantes de entre 14 y 18 años que competirán en Estados Unidos.

En "Rapid React", los grupos estudiantiles deben usar ingeniería innovadora, pensamiento creativo y trabajo en equipo para reinventar el futuro de viajes seguros y de alta velocidad y entregas ultrarrápidas para impulsar la próxima evolución del transporte hacia adelante, en este mundo y más allá del mismo.

Según las reglas del certamen, se formarán dos alianzas (roja y azul) de tres equipos cada una y competirán para anotar sus pelotas de carga en dos ejes, uno interior y otro superior. La alianza que acumule más puntos ganará el juego.

Ayer, abrieron la clasificación la alianza roja conformada por los equipos 4403 (PrepaTec Laguna, Torreón); 8748 (TecMilenio Deros, Durango) y 5526 (TCATs, Torreón) contra la alianza azul integrada por los contingentes 7687 (Cobaed 05, Bermejillo) 6896 (Cabots, Sonora) y 4400 (Cerbotics Torreón).

Los partidos de clasificación del 25 de marzo se programaron de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5:45 de la tarde hubo partidos de práctica. Al finalizar se llevó a cabo la ceremonia de premiación del primer día.

Este sábado seguirán los partidos de clasificación, la selección de alianzas, los partidos finales, la ceremonia de premiación y la clausura de FIRST.

PASE AL MUNDIAL

El pase al mundial lo obtendrán los equipos que ganen el Chairman's Award, el reconocimiento más prestigioso que otorga FIRST y el Engineering Inspiration Award. También avanzará a Houston, Texas el equipo capitán de la alianza ganadora, en términos de puntaje.

Este evento es una iniciativa fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen con la intención de ayudar a los jóvenes a descubrir el amor por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

GRAN AMBIENTE

FIRST Laguna Regional no sería posible sin el apoyo de Industrias Peñoles y, en esta competencia, los robots son un pretexto que le cambian la vida a miles de estudiantes que desean convertirse en líderes en ciencia y tecnología.

Prueba de ello, es la gran fiesta que se está viviendo en la Arena Borregos. Hay una cancha colorida, música, pantallas gigantes y no puede faltar el baile de las botargas representativas de cada equipo. En las gradas, el ambiente es de euforia pero también se vive nerviosismo cada que saltan al terreno de juego las alianzas rojas y azules.

Aunque el formato FIRST se retomó este año de forma presencial, no hay acceso al público en general con el fin de atender el aforo permitido y los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las autoridades con motivo de la pandemia.

No obstante, la transmisión en vivo se puede seguir en la página de Facebook: FIRST Laguna Regional y en la página de Internet: https://www.firstlagunaregional.com.mx

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Esta es la lista de los equipos que participan en la competencia FIRST Laguna Regional y que son identificados principalmente con números:

3158 TECBOT PrepaTec Toluca; 3526 PrepaTec Blue Ignition Saltillo; 3527 PrepaTec Balam Esmeralda Atizapan de Zaragoza; 4335 Peñoles CPBOTS Cbtis 159 Gómez Palacio; 4400 CERBOTICS Colegio Cervantes de Torreón/Peñoles; 4401 Peñoles CETMOV Laguna del Rey; 4403 PrepaTec Peñoles ROULT Torreón; 4603 Peñoles Leones Instituto Francés de La Laguna; 4635 Botbusters PrepaTEC Monterrey y 4735 Tecmilenio Peñoles Torreón.

También compiten los equipos 4775 Aztech Robotics Grupo Salinas de Ciudad de México; 5312 Peñoles Lobotics de Escuela Carlos Pereyra de Torreón; 5526 Peñoles TCATs del Colegio Americano de Torreón; 5705 Desert Eagles Conalep John Deere/Peñoles; 5874 Tecmilenio Border Bots de Nuevo Laredo; 3478 LAMBOT así como el equipo 6199 Peñoles E-Hawks de la Universidad Autónoma de La Laguna.

El 6200 es XRAMS PrepaTec de Juárez; 6483 CHARGER del Tecmilenio Juárez; 605 Imperium Tecmilenio campus Cuernavaca; 6606 Tecmilenio Metepec PINK HAWKS; 6608 Tecmilenio Tlaquepaque ARCADIA; 6652 Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 6896 CABOTS Fresnillo plc/Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora; 7018 Peñoles Eolotics de la secundaria técnica número 18 de El Espinal y 7037 Jeunes d'argent Minera Fresnillo plc Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 1 de Fresnillo.

Equipo 7040 POTROBOTS Fresnillo plc Cecytech Turuachi; 7102 PrepaTec Daedalus de Zapopan; 7161 Peñoles LeopardBots Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México plantel Zacazonapan y 7577 Peñoles VELABOTS del Cecyte número 12 de Velardeña.

7653 Minebots Fresnillo Plc Cecytec número 18 de Santiago Papasquiaro; 7669 Peñoles Techno R4v7ns del Cetis número 47 de Gómez Palacio; 7687 Corcebots del Cobaed número 05 de Bermejillo; 8105 Apollo Black Cat Peñoles/Tecnológico de La Laguna; 8256 Army Robot Technology de la Universidad Tecmilenio de Alvarado y 8266 OWLBOT del Cecytec Martin Luther King de Laguna del Rey.

8290 Jaegers60 del Cetis 60 de Ramos Arizpe; 8291 Yeloww Experience Bateil del bachillerato Técnico Industrial de La Laguna;8558 Digital Golden Haws de la Universidad Tecmilenio de Reynosa y 8748 DEROS de la Universidad Tecmilenio campus Durango.

Competencia

Misión y visión de Peñoles.

*Inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de la Ciencia y la Tecnología.

*Posicionar a La Laguna como capital de la robótica en México.

*Desarrollar la capacidad y talento de los alumnos en un ambiente que favorezca la aplicación de los conocimientos de Ciencia y Tecnología que han adquirido con sus estudios de secundaria y preparatoria, además de promover las áreas de Ingeniería.

3

EQUIPOS

de robótica se adjudicarán en esta competencia el pase al mundial.

(FERNANDO COMPEÁN)

(FERNANDO COMPEÁN)