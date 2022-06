Viven famosos los 6 meses más tóxicos del 2022 en sus relaciones

Mitad de año y pareciera que ya no hay cupo para más controversias entre exparejas famosas, pues no solamente Johnny Depp y Amber Heard han protagonizado un pleito entre ambos, el cual incluso llegó hasta los tribunales.

El muy popular actor estadounidense acaba de ganar una batalla legal por difamación que interpuso contra su exesposa, a raíz de un artículo en el que lo señala de agresión y se coloca ella como una “víctima de abuso doméstico”, sin embargo, todo ha sido desestimado por los jueces que, este 1 de junio del 2022, finalmente deliberaron que Heard era culpable.

(ESPECIAL)

Nada agradó a ella perder ante su ex, por lo que de acuerdo a las declaraciones de su abogada “Amber apelará el veredicto final”, por el cual tiene ahora una deuda de 15 millones de dólares.

En México no nos quedamos atrás, y después de derrochar amor, Belinda y Christian Nodal no han dejado de dar de qué hablar a raíz del anuncio del fin de su compromiso en febrero del presente año.

La cantante y actriz se ha limitado a dar declaraciones, pero parece que el intérprete de No te contaron mal no ha dado tregua a su separación, pues el 18 de mayo publicó en su cuenta de Twitter lo que parece ser una conversación con “Beli” por WhatsApp, en donde exhibe que ella le pedía dinero y además le reclamaba por “arruinarle la vida”.

Nodal habría hecho esto luego de algunos comentarios en su contra que fueron apoyados por la mamá de la cantante, a quien incluyó Christian en su mensaje junto a dicha publicación.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me canse de dar se acabó todo”. escribió.

Mientras su exprometida vive en España y continúa trabajando como actriz en producciones para streaming, Christian Nodal no deja de figurar en sus conciertos y en las redes sociales, donde sus constantes y radicales cambios de imágenes han sido el principal motivo por el que se vuelve tema de conversación, así como aparente pleito con J Balvin, quien aprovechó el berrinche del artista mexicano para retomar los tatuajes de Belinda que se hizo él en la cara.

El colombiano al verse “atacado” por el sonorense, no tardó en aparecer un filtro en el que luce el nombre de ella sobre el rostro.

Otro que no ha aprendido a soltar es Kanye West. El rapero parece no estar nada contento con la nueva relación de Kim Kardashian con Pete Davidson, ya que “Ye” ha lanzado amenazas y algunas “mentiras” sobre el actor y comediante, asegurando que tiene VIH y lo ha expuesto de manera animada dentro de uno de sus recientes videoclips en el que lo secuestra y entierra vivo.

La socialité y empresaria ha manifestado su descontento con esta situación, ya que se dice preocupada por lo que a Pete le pueda suceder con los constantes ataques en su contra por parte de su exesposo con quien tiene 4 hijos.

Aunque su noviazgo de 3 años terminó en abril del 2021, este año Karol G y Anuel AA volvieron con sus “tiraderas” tanto en canciones como en redes sociales.

Primero ella estrenó Mamiii en febrero del 2022, rola que atribuyen parte de la letra dirigida a su ex, quien ya había hecho pública su nueva relación con Yalín “La más viral” a quién incluso le regaló un anillo de compromiso.

La canción de Karol cita algunos párrafos que dicen están dirigidos al artista urbano, llamándolo incluso “rata de dos patas”. Mientras que el puertorriqueño que se distingue por la frase “Real hasta la muerte”, ha manifestado que él ya no busca a su ex, y que incluso no le dedica canciones, insinuando que ella sí.

Otra relación “tóxica” de este 2022 parece ser la de Rihanna y A$ap Rocky, ya que el rapero fue señalado de presuntamente engañar a la cantante con una diseñadora con la que colaboraba, misma que no tardó en aparecer para desmentir dicha infidelidad y relación con el padre del primero hijo de “Riri”.

(ESPECIAL)

Lo más reciente es el caso de Shakira y Gerard Piqué. Este miércoles sonó con fuerza el rumor de que el futbolista habría sido encontrado por la artista colombiana y madre de sus dos hijos, engañándola con una presunta joven azafata de eventos.

Sin embargo, un día después de desatarse el escándalo, la pareja que lleva 12 años de relación, fue captada a las afueras de su hogar en Barcelona, y hasta ahora ninguno de los dos ha dado una declaración al respecto.