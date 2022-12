VIRAL: La pelea de Geros con Mona por abrir cuenta de OnlyFans

La influencer Mona, que en días pasados fue señalada como la causante de la ruptura en la relación de Santa Fe Klan, ahora la joven dio de que hablar luego de protagonizar una pelea con Geros en plena transmisión en vivo.

Todo comenzó cuando saltó al tema de que Mona tenía intenciones de abrir una cuenta de Only Fans, esto después de haberse sometido a varias cirugías estéticas.

Tras esto, la joven de 23 años le cuestionó a Geros qué opinaba sobre esta idea, a lo que él respondió: “No me gusta. Me da vergüenza que luego mis amigos me digan 'que tu mujer se va a hacer su OnlyFans'. Me da vergüenza saber que no te das a respetar”.

Esto provocó que Marisol, nombre real de la influencer, contestara que a ella no le importaba lo que pensaran sus amigos de ella: “¿Tus amigos qué? Ni que ellos fueran los grandes santos, yo no busco quedar bien con ellos, lo sabes”, respondió enojada.

Esta contestación desencadenaría una ola de reclamos entre los dos jóvenes, la cual, tras varios minutos, finalizó luego de que Geros optara mejor por retirarse, dejando a Mona hablando con sus seguidores, quienes continuaban expectantes viendo la transmisión.

No ha sido la única ocasión en la que Geros y Mona discuten en vivo, ya que en pasadas situaciones, el influencer se habría sentido celoso por la interacción de la joven con el cantante Santa Fe Klan.