Vilax abrirá concierto de Julión Álvarez en Torreón

Todo está listo para que Julión Álvarez se presente este martes 10 de mayo en la explanada de la Plaza Mayor.

El artista hará un recorrido de sus éxitos a propósito del Día de las Madres.

El evento lo organiza el Municipio en coordinación con el Gobierno del Estado.

El talento lagunero también estará presente en el show, ya que Vilax será el grupo encargado de abrir la velada en la que se esperan 80 mil personas.

La banda de la Comarca, de igual manera será la telonera de la actuación que dará hoy Julión en la ciudad de Saltillo.

Vilax ofrecerá un show en el que combinarán covers con temas inéditos tales como Así fue, Un beso es suficiente, Lo que tenías conmigo, Simplemente amigos y Robarte un beso, su más reciente sencillo.

Alejandra Romo, Víctor Rosales, Pablo Miguel Pérez, Daniel Rivas, Marco Padilla e Iván García se encuentran muy emocionados por poder compartir el escenario en el que Álvarez consentirá a las madres de la región.

El año pasado, Vilax acaparó reflectores, ya que sus integrantes lograron la nominación de Mejor álbum de música tejana al Grammy Latino por su material, Un beso es suficiente.

Alejandra expresó en una pasada entrevista con este diario que pese a que no ganaron el Grammy Latino, sí obtuvieron un gran reconocimiento que sin duda cambió su vida y la de sus compañeros Víctor Rosales, Pablo Miguel Pérez, Daniel Rivas, Marco Padilla e Iván García.

"Considero que llegamos con muchos sueños y esperanzas a Las Vegas, sabíamos que la balanza podía inclinarse hacia nosotros o no; nuestro nombre no figuró entre los ganadores, sin embargo, la verdad es que no perdimos pues ganamos muchas cosas con el hecho de la nominación.

"Dimos bastantes entrevistas en muchos medios y conocimos muchas personas de la música que admirábamos. Ahora, tenemos un gran responsabilidad…comprometernos mucho más en todo lo que hagamos y seguir llevando el nombre de la Comarca Lagunera por todos lados", aseguró la cantante de Vilax.