VIDEO: t.A.T.u. impacta con su regreso a los escenarios tras varios años de ausencia

El dúo musical ruso t.A.T.u., conformado por Yulia Volkova y Lena Katina regresó a los escenarios tras más de 8 años de ausencia.

Fue durante el marco del festival Ovion Show, que la revolucionaría agrupación de principios de los 2000 impactó a miles al presentar con tres de sus más grandes éxitos.

Algo que muchos fans del grupo pensaron que no volvería a ocurrir, finalmente t.A.T.u. regresó a los escenarios este 2022, cantando sus hits All The Things She Said, Ne Ver', Ne Boysia y Nas Ne Dogonyat (Not Gonna Get Us).

En el año 2002, el grupo ganó gran popularidad a nivel mundial gracias a su video musical del tema All The Things She Said, gracias a la polémica que despertó la imagen de dos colegialas besándose.

Años después el grupo desmentiría su relación homosexual, asegurando que fue una estrategia publicitaría, aun así, t.A.T.u. ya había alcanzado el estatus de icono LGBT+.

Durante sus años activas, el grupo lanzó en total tres álbumes de estudio: 200 km/h in the Wrong Lane (2002), Dangerous and Moving (2005) y Waste Management (2009), todos lanzados en su versión rusa. Además, en el año 2006, presentaron su álbum de grandes éxitos The Best, en donde fue incluido el tema Ne Ver', Ne Boysia con el que el grupo representó a Rusia en el Festival Eurovision 2003.

Aunque tras separación en 2011, el grupo ha tenido algunas apariciones en vivo como los Juegos de Invierno del 2014, debido a diferencias entre las integrantes, no se les había vuelto a ver juntas, hasta este regreso.