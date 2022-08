VIDEO: Selena Gomez hace un tour por la casa de Hannah Montana

Selena Gomez se encuentra grabando la cuarta temporada de su reality show de cocina "Selena+ Chef", el cual se transmite por HBO Max.

Esta ocasión la estrella hizo un viaje a la nostalgia, pues la estrella de Only Murders in the Building rentó la casa de Malibú, que fue utilizada para la serie de Disney Channel, Hannah Montana, la cual era protagonizada por su amiga Miley Cyrus.

En el adelanto presentado de manera exclusiva por E! News, se aprecia a la cantante y actriz, junto a sus amigas disfrutando del que fuera el "hogar" de Miley Stewart.

Seguramente esta demostración de Selena es todo un viaje nostálgico a la infancia de michos que crecieron viendo el programa musical de Disney.