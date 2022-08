VIDEO: Santa Fe Klan rompe en llanto en pleno concierto por la separación de sus padres

En medio de un concierto Santa Fe Klan decidió compartir con su público el dolor que le causa un conflicto familiar que atraviesan sus padres tras una separación.

De acuerdo a sus palabras, sus progenitores están enfrentando muchos problemas por culpa del orgullo.

“La neta voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni siquiera qué hacer”, dijo con la voz entrecortada.

Ángel Quezada, el nombre real del rapero guanajuatense de apenas 22 años, mandó un mensaje claro a su padres, invitándolos a dejar el orgullo atrás y no dejar que eso empeore las cosas entre ellos.

“¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo, si nos vamos a morir todos para qué chin… se clavan y todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”, mencionó

El artista urbano compartió además que escribió una canción para su padre, quien le expresó que “extrañaba mucho a su jefa”.

Ángel, interpretó su nueva canción dedicada a su padres, pero sin poder contener el llanto que intentaba ocultar con la gorra, pero finalmente los asistentes a su evento captaron el triste momento que vivió Santa Fe Klan sobre el escenario.