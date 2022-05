VIDEO: Dimas Maciel convierte en 'concierto' un festival de escuela en Torreón

El líder de Chicos de Barrio, Dimas Maciel, ha dado de qué hablar y para bien.

Por medio de la página oficial de la agrupación, el cantante dio a conocer una emotiva historia propiciada por uno de sus nietos de nombre, Didier.

Resulta, que el vocalista asistió a la escuela del infante a petición de éste para cantarles a sus las mamás y a los maestros por los festejos del Día de Madres y del Día de los Maestros, respectivamente.

Cuando menos imaginó, esa visita se convirtió en un “pequeño baile” que ha trascendido bastante en redes sociales.

“Hace algunos días, mi nieto me pidió el favor de ir a cantarles a sus maestras y mamás de sus amigos al colegio, porque él ya se había comprometido y pues tenía que hacerle el paro jajaja ,cosa que no me iba a negar, pero esta semana ya la tenía llena de compromisos por los eventos que tenemos en puerta y le dije que trataría de acomodar los tiempos. Les dejo la historia”, posteó junto a varias fotos y videos evidenciando lo que ocurrió.

En las imágenes, se aprecia cómo la llegada de Dimas a la escuela se volvió una fiesta; niños, papás y maestros bailan contentos el tema de El Gavilán.

“Vine a cantarles una canción porque mi nieto Didier me decía, ‘Tata quiero que vayas a cantar a mi escuela, es que le dije a la maestra que irías a cantar’, a lo acepté encantado”, comenta Dimas Maciel.

El cantante no cantó un tema, sino tres en total, uno de ellos, Te lo pido por favor de la autoría de Juan Gabriel”.

Por otro lado, Dimas Maciel salió ayer a las calles de la Comarca Lagunera a regalar boletos para el gran evento que tendrá lugar hoy en un antro del Bulevar Revolución.

Se trata del espectáculo denominado “Vive Coahuila”, en el que figurarán Chicos de Barrio, Los Reyes Locos, La Internacional Sonora Everest, Grupo Flash, La Rebelión y Los Primeritos de Colombia.