VIDEO: Danna Paola explota en conferencia de prensa al ser cuestionada sobre su cuerpo

Actualmente, Danna Paola goza de gran popularidad en la industria musical, a tal grado de que su canción titulada XT4S1S ya cuenta con millones de reproducciones en todas las plataformas musicales.

Sin embargo, ha sido gracias al Lyric Video de esta canción que una vez más se encendieron las alertas en los miles de seguidores de la cantante y en la prensa nacional, ya que han considerado que “cada día Danna Paola se ve más delgada”, a tal grado de que apuntar que posiblemente sufría de algún problema alimenticio.

Ante esta ola de críticas, Danna, quien ha estado en le medio artístico desde muy pequeña, decidió romper el silencio, y cuando fue cuestionada sobre este tema en una rueda de prensa, ella señaló lo siguiente.

“Yo en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que dicen o no dicen de mí, yo estoy tan feliz con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, que creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más. A todes, de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”, sostuvo la cantante.

Cuando se habló sobre alguna posible enfermedad, la actriz de Elite mencionó que si en verdad estuviera tan mal como muchos aseguran, ella no podría estar trabajando como lo está haciendo ahorita, ya que no tendría ni las fuerzas para hacerlo.

“Yo estoy perfecta, no estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios, tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, me encanta cantar, bailar, de no dormir, de levantarme todos los días y ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema, no podría trabajar, con eso lo digo todo”, finalizó.