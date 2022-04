VIDEO: Así fue el espectacular regreso del legendario grupo de Kpop 2NE1 en Coachella 2022

Este sábado los asistentes del festival Coachella se llevaron una gran sorpresa luego de que tras 7 años desde su separación en el año 2016, las cuatro integrantes de 2NE1, Bom. CL, Dara y Minzy aparecieron juntas en el escenario interpretando su éxito I Am the Best.

Conocidas por su estilo único para vestir y ritmos bailables, el grupo, que debutó en el año 2009, tuvo una participación especial durante el set 88rising's Heads In The Clouds Forever, en donde CL, la principal rapera del grupo, interpretó los temas Hello Bitches y Spicy, y luego se le unieron sus compañeras con el éxito de 2011.

Aunque durante casi años las cantantes se han enfocado en sus proyectos en solitario, la presentación en Coachella 2022 ha despertado las esperanzas de los fans para ver un regreso oficial este año.